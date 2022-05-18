【环球网报道】“今日俄罗斯”（RT）报道称，匈牙利总理欧尔班16日在国会发表讲话时指责欧盟“滥用权力”。

俄媒：匈牙利总理指责欧盟滥用权力

当地时间16日，第五次当选匈牙利总理的欧尔班宣誓就职。RT说，他在向国会发表讲话时以他一贯的方式、毫不留情地发表了上述严厉声明。欧尔班认为，欧盟领导层正在寻求削弱各成员国的主权，并建立“欧洲合众国”。

欧尔班说，“布鲁塞尔（欧盟总部）每天都在滥用权力，它想把我们不想要的东西强加给我们。”

欧尔班还表示，“西欧和东欧之间的文化隔阂正在加剧”，然而，只要匈牙利能够保持“一个独立和自由的国家”，那么留在欧盟符合匈牙利的利益。

此外，RT还称，欧尔班在评论欧盟准备对俄罗斯实施的第六轮制裁措施时向国会保证，只要不威胁匈牙利的能源安全，匈牙利就不会妨碍对莫斯科实施新的限制。欧尔班还认为，布达佩斯应该在欧盟内部保持独立的政策，他认为北约成员国也该如此。

当地时间5月16日，匈牙利国会以133票支持、27票反对的结果选举欧尔班为新一届政府总理。这是欧尔班第五次当选匈牙利总理，他在选举结束后宣誓就职。

据此前报道，俄罗斯2月底对乌克兰发起特别军事行动以来，西方多国宣布针对俄罗斯的制裁措施，涉及诸多领域。匈牙利是少数几个反对对俄罗斯施加能源制裁的欧盟成员国之一。对于欧盟欲抱团抵制俄罗斯的“卢布结算令”，匈牙利外交部长西雅尔多 彼得4月6日表示，匈牙利正在研究为所购俄罗斯天然气付款的办法，这不关欧洲联盟的事。欧尔班执政期间寻求与俄罗斯保持密切的经贸关系，他在此次选举期间曾承诺将确保匈牙利居民获得充足的天然气供应。

(责编：胡永秋、赵欣悦)