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黎巴嫩议会选举结果揭晓 真主党联盟失去议会多数地位

2022年05月18日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特5月17日电（记者刘宗亚）黎巴嫩内政部长巴萨姆·毛拉维17日公布了新当选的议员名单。黎巴嫩《东方-今日报》新闻网站报道说，什叶派真主党及其政治盟友获得席位未能过半，失去议会多数地位。

　　黎巴嫩15日举行议会选举，718名候选人角逐128个席位，选举投票率约为41%。黎议会共有128个议席，按照宪法，由基督徒和穆斯林平均分配。《东方-今日报》新闻网站根据内政部公布的新当选议员名单报道说，真主党及其政治盟友什叶派阿迈勒运动、基督教政党自由爱国运动等共获得约60个议席，未能超过半数，失去议会多数地位。

　　报道说，基督教政党黎巴嫩力量获得19席，超过自由爱国运动获得的17席，成为黎巴嫩议会中最大的政党。阿迈勒运动和真主党分别获得15席和13席，德鲁兹派社会进步党获得8席。此外，15名改革派独立人士当选。

　　由于逊尼派前总理萨阿德·哈里里今年1月宣布暂时退出政治生活，他领导的逊尼派最大政党未来阵线缺席此次议会选举。

　　分析人士认为，由于没有任何党派和联盟在议会中占多数，黎巴嫩未来政局仍然存在诸多变数。

　　按照宪法，黎巴嫩议会选举每4年举行一次。上一次议会选举在2018年举行，真主党及其政治盟友获得超过半数席位。今年下半年，黎巴嫩还将举行总统选举。顺利完成选举是深陷经济困境的黎巴嫩获得救助的条件之一。

(责编：于洋、燕勐)

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