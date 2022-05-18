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中国驻荷兰大使馆举办中荷建交50周年图片展

2022年05月18日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社海牙5月17日电（记者王湘江）中国驻荷兰大使馆17日在海牙举办中荷建交50周年合作成果图片展。

　　荷兰政府、议会及社会各界友好人士等100余人参观了图片展。一幅幅图片生动记录了中荷建交50年来友好交往的精彩历史瞬间，再现了两国在各领域取得的丰硕成果。

　　中国驻荷兰大使谈践在致辞中表示，图片中有一张展示的是中荷建交50周年纪念徽标。徽标采用“中国红”和“荷兰橙”两种颜色，数字“50”由象征水流的线条组成。水流的线条设计成未完成的形态，寓意着中荷关系之河正奔向未来。

　　谈践表示，中荷关系就像一条河流，从涓涓细流汇成奔腾大河。一图胜千言。希望通过举办此次图片展，与各界来宾一同回顾双边合作的累累硕果，让思绪在中荷关系长河中流淌。

　　荷兰外交部对外经济关系总司副总司长鄱佩德在致辞中表示，此次图片展展示了荷中关系的悠久历史、两国利益契合点以及人员往来。所有这些将为两国关系的未来奠定坚实基础，荷方对荷中关系的下一个50年充满信心。

　　在图片展上，荷兰著名的“小啤酒”民间乐队以及来自中国和荷兰的青少年纷纷献上民乐演奏、歌曲、舞蹈等节目。中荷各界人士亲切交流，共同表达对中荷关系发展的祝愿和期待。

(责编：于洋、燕勐)

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