新华社纽约5月17日电 美国约翰斯·霍普金斯大学17日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间17日12时20分（北京时间18日零时20分），美国累计新冠死亡病例超过100万例，达1000004例，累计确诊82680909例。

数据显示，美国累计新冠死亡病例最多的州是加利福尼亚州，为90866例；其次是得克萨斯州，为88254例；佛罗里达州累计死亡病例超过7.4万例，纽约州超过6.8万例。

目前，美国新冠死亡病例数仍在持续攀升。数据显示，美国累计新冠死亡病例于2021年2月22日超过50万例，6月15日超过60万例，10月1日超过70万例，12月14日超过80万例，2022年2月4日超过90万例。从50万例增加到60万例用时113天，从60万例增加到70万例用时108天，从70万例增加到80万例用时74天，从80万例增加到90万例用时52天，从90万例增加到100万例用时102天。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。

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