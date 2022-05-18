图①：建设中的波黑波契泰利大桥。

中国电力建设集团有限公司供图

图②：坦桑尼亚新赛兰登桥。

中国中铁股份有限公司供图

图③：乌干达穆西塔—卢米努/布希亚—马詹基公路。

中铁十八局集团有限公司供图

建设中的尼泊尔博卡拉国际机场候机楼外景。

中国机械工业集团有限公司供图

互联互通是全球发展倡议的重点合作领域之一。在许多国家，一个个由中企承建的交通基础设施的兴建和运营，便捷了当地与外界的往来，打通了经济社会发展的堵点，给当地民众带来了致富机遇和发展机遇。

波黑波契泰利大桥

“泛欧5C走廊高速公路的关键节点”

本报记者 谢亚宏

在波黑南部城市查普利纳附近葱郁幽深的内雷特瓦河谷中，一个个高耸的桥柱和塔吊矗立在巍巍群山中，一座大桥已经初具雏形，支撑起当地民众走出大山的信心和联通外界的渴望。这是波黑泛欧5C走廊高速公路项目的重要组成部分——由中企承建的查普利纳段波契泰利大桥。

波黑地处巴尔干半岛西部，境内多山。波黑西南大部与克罗地亚相接，只有涅姆这一沿海市镇濒临亚得里亚海，海岸线长约25公里。涅姆没有大型货运港，波黑目前主要通过铁路方式将货物运抵克罗地亚的普洛切港以实现对外出口，方式单一、运量有限。

泛欧5C走廊高速公路向北连接匈牙利首都布达佩斯，南部终点为普洛切港，建成后将为波罗的海和亚得里亚海的港口间搭建一条优质通道，促进中东欧国家间的互联互通，波黑境内段长337公里，是第一条贯穿波黑南北全境的高速公路。公路沿途经过包括首都萨拉热窝在内的主要经济、文化和工业城市，受到波黑各界高度关注。

2019年9月，该项目查普利纳段开工建设，中国电力建设集团有限公司承建长度近1公里的波契泰利大桥，中国建筑集团股份有限公司承建大桥之外路段，全长约11公里。目前，查普利纳段各项建设有序推进，预计明年年中完成建设。

波契泰利大桥项目部现场经理兹拉特科·切尔克斯长期从事公路与桥梁施工工作，他这样看待工程项目对于国家的意义：“我们国家交通等基础设施一直比较薄弱，多山的地形给我们建设全国交通网络造成了不小的阻碍。泛欧5C走廊高速公路建成后，未来全国各地的交通和物流都将更加便捷，地区间更加密切的往来也将有助于提高国民的国家认同。波契泰利大桥是泛欧5C走廊高速公路的关键节点，我很荣幸能为国家作出自己的贡献。”

项目部属地员工森米尔·哈齐奥梅罗维奇是土生土长的查普利纳人，大桥开工建设起就在此工作。工作让他熟悉了桥梁和道路施工，也让他获得了不错的薪酬，足以支持母亲和弟弟的生活。他表示：“连绵的群山阻碍了我们和外界的交往。实际上，很多相邻的村庄因为山脉阻隔不仅必须绕行盘山公路才能往来，而且路途危险。大桥和沿线公路建成后，当地居民出行将会省时省力，且安全有保障。”

波黑南部旅游资源丰富，既有苏捷斯卡国家公园原始森林的自然风光，又有像莫斯塔尔这样因老街和古建筑而闻名的河滨小镇。由于交通不便，相关产业一直未能得到充分发展。哈齐奥梅罗维奇已有了未来的计划：“家乡风景秀丽、历史悠久，具有发展旅游业的潜力，不久的将来我们一定会从交通发展中受益。”他准备等大桥建成后在家门口开一家洗车行和咖啡吧，接待路过的各国游客。“我们期待大桥早日建成。”哈齐奥梅罗维奇说。

坦桑尼亚新赛兰登桥

“现在这里交通太方便了，再也不堵车了”

本报记者 邹 松

5月的坦桑尼亚正值雨季，在最大城市达累斯萨拉姆的海湾处，汽车行驶在不久前落成的新赛兰登桥上，卷起阵阵水雾。

新赛兰登桥跨海连接城市南北两地，往来车辆无须再绕行沿海湾的陆上公路，成功打通了“堵点”，大大缓解了城市中央商务区的交通压力，节省了城区进出时间。

据介绍，新赛兰登桥由中国中铁股份有限公司下属中铁大桥局和中铁七局共同承建，工期3年。项目由主桥、南北引桥及双侧引道组成。桥全长1030米、双侧引道长6公里。主桥为双向4车道。

新赛兰登桥技术团队负责人阿里告诉记者：“我全程参与了桥梁施工，遇到不少难题，中国技术人员带着我们一一破解。”

在通车仪式上，坦桑尼亚总统哈桑在致辞中感谢建设者为项目付出的努力。她指出，新赛兰登桥的通车对缓解交通压力、促进人员流动、助力经济增长、提升坦桑尼亚城市形象等具有十分重要的意义。

桥梁设计日车流量为5.5万辆，引桥与既有公路连接，不仅解决了交通拥堵的现实问题，也为城市增添了新的观光景点和地标。新赛兰登桥一侧是城市景观环绕的静谧海湾，另一侧是一望无际的印度洋，独特的地理位置和桥梁造型，吸引了众多市民和游客前来打卡。

每天都会有市民专门来桥梁两侧的人行道或是桥边的滨海沙滩休闲健身。有民众赞叹：“这座桥建得真快，去年看的时候还没成型”“现在这里交通太方便了，再也不堵车了”“致敬每一位建设者，让这座城市更加漂亮”……

中铁七局坦桑尼亚分公司负责人徐佰合介绍，在施工过程中，项目组秉持属地化管理理念，为当地提供就业岗位超850个，聘用当地各类工程师及管理人员近40名，为坦桑尼亚培养了一批懂桥梁施工技术、懂市政道路施工技术、懂管理的优秀人才。

在世界各地，随着共建“一带一路”和全球发展倡议不断走深走实，将会有越来越多的新建桥路助力当地打通发展经脉、造福广大民众。

乌干达公路改造项目

“有了这条路，我们的日子越过越好”

本报记者 闫韫明

“有了这条路，我们的日子越过越好。”乌干达农民艾萨克居住在穆西塔—卢米努/布希亚—马詹基公路沿线，从2017年起在这里经营一家农场。看着农场里长势良好的果树和庄稼，艾萨克脸上洋溢着笑容。

由中铁十八局集团有限公司（简称中铁十八局）承建的穆西塔—卢米努/布希亚—马詹基公路升级改造项目，2020年10月正式通车，是乌干达国家路网的重要组成部分。这条公路全长104公里，连通乌干达东部边境的布希亚和金甲两个市镇，沿途经过多个人口密集的乡镇。

“之前，这里的道路坑洼不平。”艾萨克回忆，由于交通不便，化肥等农资很难运来，收获的农产品运出去经过长途颠簸，也卖不出好价钱。

“现在不一样了！”艾萨克难掩喜悦之情，“道路宽阔平整，货物运进运出都方便极了。”这两年，艾萨克的农场从原来的10公顷扩大至30公顷，种植的品种也在玉米、木薯等传统作物基础上增加了木瓜、芒果等经济类品种，还添置了新农机具，建起了磨坊。如今，艾萨克成了当地的种植大户，有近50人在他的农场工作。

道路通车后，布希亚至金甲的驾车时间由5小时缩短至2小时，便捷的运输显著提升了本地农产品的商品化程度。乌干达主流报纸《新景报》评价，这条升级改造的公路有助于释放沿线地区巨大的农业潜力，农产品可以更加便利地经由边境运输至肯尼亚，卖出更好的价格。此外，随着公路沿线的加油站、零售商超、酒店等商业形态日益丰富，该地区的现代化进程加快。

26岁的爱德华也是这条公路的受益者，“公路不仅让家乡的交通更加便利，也让我有了安稳的工作和幸福的家庭。”爱德华居住的村子从前闭塞落后，当地村民有时连温饱都难以保障。2014年，爱德华受雇于公路项目方，从简单的立卡尺学起，逐渐掌握了瓦工、钢筋工等工种的技能。项目竣工后，已是熟练技术工人的爱德华又跟随中国企业到西南部的卡塞塞参与了新的建设项目。如今，爱德华不仅在家乡盖起了新房，还结了婚并有了两个可爱的孩子，“我现在对未来充满了希望”。

据估计，公路升级改造项目累计为沿线创造了近3.6万个就业岗位，200万居民的日常生活得到了极大改善。如今，这条公路延长线项目也即将开工建设，仍由中铁十八局承建，更多乌干达民众将享受便捷的交通，过上更美好的生活。

尼泊尔博卡拉国际机场

“这是博卡拉人期盼了多年的工程”

本报记者 程是颉

不久前，中国机械工业集团有限公司（简称国机集团）承建的尼泊尔博卡拉国际机场正式竣工，即将投入使用。从上世纪70年代起，当地就希望能建设一座现代化的国际机场，如今，梦想终于成为现实。

博卡拉是尼泊尔第二大城市，地处喜马拉雅山南麓。在这里，既能眺望终年积雪的安娜普纳峰和鱼尾峰，也能观赏迷人的费瓦湖，苍翠的植被和壮丽的雪山风光，吸引全球游客特别是徒步旅行者来此游览。博卡拉也一直是世界各国运动员攀登喜马拉雅山脉雪峰的重要准备基地和训练场所。

然而，长期以来，国外游客来博卡拉只能通过加德满都中转。加德满都到博卡拉直线距离虽然只有约150公里，人们却不得不在颠簸的山路上乘车五六个小时才能到达。

“这是博卡拉人期盼了多年的工程。”尼泊尔博卡拉机场项目工程师施雷斯塔说，从他的父辈开始，在博卡拉修建一座现代化的国际机场就是当地人的梦想。

此前，博卡拉有一座上世纪50年代建造的小型国内机场，承载量有限，难以满足众多国际游客的需求。上世纪70年代，尼泊尔政府就规划在博卡拉修建一座国际机场，但由于缺乏资金，一直未能开建。2017年，在中国与尼泊尔合作的助力下，博卡拉国际机场开工建设。

国机集团下属企业中工国际工程股份有限公司博卡拉国际机场项目总负责人杨志刚说，项目建设克服了高海拔、疫情等多重挑战，终于实现了竣工。新修建的博卡拉国际机场严格按照现代化高标准设计施工，是一座4D级国际机场。机场跑道全长2500米，航站楼建筑面积近1.5万平方米，配备先进的通信、导航、监视、助航灯光系统等设施，可以起降多种常见机型。

施雷斯塔说，新机场的修建工程为当地带来了高质量的就业机会。据统计，机场施工期间累计为当地创造近千个就业岗位，不少施工队伍都是以尼泊尔当地人为主，他们与中方技术人员一起默契配合，保质保量地完成了施工任务。

在项目施工过程中，中国企业优先从当地采购设备和材料，与当地企业交流如何提高材料工艺水平等，以此促进当地相关产业的发展。

博卡拉国际机场投入使用后，将改善尼泊尔国内交通条件，为国际游客提供更加便捷的国际航线，有效促进尼泊尔旅游业和经济社会发展，创造更多惠及民生的发展机遇。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 17 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)