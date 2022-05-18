本报记者 岳林炜

5月17日，日本新增新冠肺炎确诊病例36903例，新增死亡病例39例。目前，日本新冠肺炎确诊病例累计超过844万例，死亡病例超3万例。日本东京医科大学教授滨田笃郎发文称，日本将在第六波疫情尚未结束的状态下进入第七波疫情高峰。

今年1月中旬，日本政府放松新冠肺炎诊疗标准和防控措施。从3月21日起，日本在全国范围内解除疫情管控措施，地方政府也陆续放宽对聚餐人数、举办大型活动的限制。放松疫情防控导致居家隔离的确诊病例和死亡病例持续增加。4月中旬，岩手、新潟、鹿儿岛等地的周平均新增确诊病例创新高。据日本媒体报道，疫情高峰期间，医疗机构普遍超负荷运转，正常就医需求受到影响，国民健康受到威胁。

日本厚生劳动省近日公布的数据显示，今年一季度，日本全国至少有555名新冠肺炎患者在家中死亡，其中近七成是在确诊后居家隔离期间死亡的。死亡病例中，60岁以上老人占89％。日本《每日新闻》报道说，这些居家隔离死亡病例中，有人虽然无症状，但在24小时内很快死亡；有人被主治医生判断不需住院，但几天内便死亡。很多死者家属对医疗机构未能及时收治表示不满。

另据日本经济新闻报道，感染奥密克戎毒株的后遗症在日本青壮年群体中较以往更为明显。日本东京涩谷区的平畑诊所设有专门治疗新冠肺炎后遗症的门诊。该诊所对今年一季度出现奥密克戎毒株后遗症的患者进行统计后发现，20至49岁患者占全部258名患者的77%，其中20至39岁的患者呈上升趋势；奥密克戎毒株后遗症患者因头痛、疲劳、呼吸急促等被迫暂停工作的比例从此前的40%增加到50%以上。

日本富士见急救医院院长鹿野晃在接受《朝日新闻》采访时表示，第六波疫情与德尔塔毒株引发的疫情完全不同。老年人会出现吸入性肺炎或无法进食，肾脏和心脏本就不健康的人群会因为肺炎症状导致病情恶化。鹿野晃认为，这绝不是简单的流感，如果不采取措施减少病毒传播，日本医疗体系将会因超负荷运转而难以为继。

（本报东京5月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 16 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)