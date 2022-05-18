谈 践

中国和荷兰分别位于亚欧大陆两端，几百年前通过海上丝绸之路开启往来和交流。荷兰是最早承认中华人民共和国的西方国家之一。1954年11月，中荷建立代办级外交关系。1972年5月18日，两国领导人从战略高度和长远角度出发，将双边关系提升为大使级，成为中荷关系史上的里程碑。

50年来，双边关系总体保持稳步发展态势。2014年，习近平主席对荷兰进行国事访问，同威廉—亚历山大国王共同确立了中荷开放务实的全面合作伙伴关系新定位。近年来，中荷高层保持密切交往。两国在联合国等多边框架下保持密切沟通，就气候变化、可持续发展目标以及其他国际发展议程保持良好合作，成为促进世界和平发展的积极力量。

50年来，中荷友好合作不断深化。双边贸易额从不到6900万美元增加到1160多亿美元，增长近1700倍。如今，荷兰已成为中国在欧盟内第二大贸易伙伴，中国是荷兰在欧盟外第一大贸易伙伴。两国投资合作稳步推进，荷兰是中国在欧盟内第一大投资目的国和第二大投资来源国。中国近半数赴欧深水货轮首站在鹿特丹港停靠，史基浦机场是中欧之间最繁忙的客货运集散中心之一，两国每周开行6趟中欧班列。新冠肺炎疫情发生以来，两国政府开通医疗物品空中运输快速通道，共同维护自由贸易和产业链供应链稳定，推动经济复苏。双方在农业、科技、健康、环保、物流等领域合作不断深化，为两国人民带来实惠。

50年来，两国关系的民意基础不断夯实。中荷已建立40多对省、市友好关系，近万名中国留学生在荷兰学习。大熊猫“武雯”和“星雅”带着中国人民的深情厚谊来到荷兰，诞下两国友谊的结晶——熊猫宝宝“梵星”，吸引无数粉丝。首部荷兰语版《红楼梦》出版，掀起新一轮“中国文化热”。“中国竹园”精彩亮相在荷兰举办的世界园艺博览会，中国花车参与花车巡游。荷兰派出本国历史上规模最大的冬奥会代表团参加北京冬奥会并获佳绩，续写两国“冰雪情缘”。

孔子曰，“君子和而不同”。荷兰哲学家斯宾诺莎说，“当我们面对差异时，不要急着嘲笑或批判，先试着去理解”。中荷两国社会制度、发展阶段和历史文化不同，难免会有矛盾和分歧，关键是以健康的认知看待对方，以正确的行动成就彼此。历史告诉我们，中荷双方只有相互尊重、妥处分歧、交流互鉴，友好合作之船才能行稳致远。

当今世界面临前所未有的挑战，需要前所未有的合作。中国提出全球发展倡议和全球安全倡议，直面世界之变，回答时代之问，贡献中国智慧和中国方案。中国和欧盟是维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明。中欧在谋和平、求发展、促合作方面有着很多共同语言。荷兰作为欧盟重要成员，能够为推动中欧合作发挥建设性作用。

站在新的历史起点，中方期待同荷方一道，牢牢把握建设开放务实的全面合作伙伴关系的正确方向，不断增进相互理解和信任，坚持开放合作、互利共赢，进一步加强对话交流，协力应对全球性挑战，推动中荷关系不断取得新发展，为两国和世界人民带来更多福祉。

（作者为中国驻荷兰大使）

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 16 版）

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