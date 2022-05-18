本报记者 刘玲玲 陈晓航 谢亚宏 刘 刚

当前，新技术助力博物馆成为创新基地。图为5月12日，意大利理工学院设计的机器人R1带游客游览都灵马达马宫。

影像中国

核心阅读

随着文创理念的深入，一些国家的博物馆正逐步从提供文物典藏、保护、研究、展示、教育的文化场所，转型为向参观者提供娱乐、学习和实践的多元空间。文创应用场景更加生活化，参观者也逐渐从单一的“观众”转变为“文化消费者”。

5月18日是第四十六个国际博物馆日，今年国际博物馆日的主题为“博物馆的力量”。世界各地的一些博物馆在与公众进行互动的同时，还通过最新技术展示各具特色的文创产品，让博物馆的厚重底蕴能时时伴随在公众身边。

国际博物馆协会认为，博物馆正成为创新的基地，新技术在这里得到发展并应用于日常生活，激发出巨大潜力和影响力。

法国——

打造统一开发和管理平台

法国玛摩丹美术馆是全球收藏印象派画家莫奈作品数量最多的博物馆。前不久，该馆举办了一场名为“朱莉·马奈：印象派记忆”的展览，人们不仅可以沿着时间脉络追溯印象派代表画家的生平故事，还能近距离欣赏《日出·印象》《睡莲》等代表作。

在玛摩丹美术馆欣赏完真迹后，人们可以到馆内书店，通过别出心裁的文创产品，与大师“邂逅”。除了展览画册、画作明信片，美术馆将莫奈作品中的日出、睡莲等元素，融合在杯子、笔记本上。美术馆还专门为儿童设计了魔方、拼图、徽章等产品……设计精巧、独具创意的小物件，拉近了小朋友与艺术的距离。

依托丰富的馆藏展品，法国的博物馆文创产业从产品创意、设计到生产、销售以及售后管理，构成一条完整的产业链。早在18世纪90年代，法国就成立了国家博物馆联合会，逐渐形成了同卢浮宫、凡尔赛宫等32所知名博物馆协同开发馆藏作品的复制品、衍生品的文创产品开发模式。如今，该联合会管理着34家实体商店，拥有庞大的销售网络。

近年来，法国一些博物馆通过与各大时尚品牌进行合作，推出了设计精美、独具文化特色的珠宝配饰、服装等。法国国家博物馆联合会的销售和市场总监玛丽安娜·勒桑普勒认为，馆藏作品的衍生品是观众参观体验的延伸，会给他们留下更持久的观展印象，所以需要做到形式丰富且高质量。法国的博物馆商店目前正借力博物馆数字化建设，拓宽文创产品在网上的分销渠道。

西班牙——

文创为日常维护提供资金保障

西班牙的提森—博内米萨国立博物馆（以下简称提森博物馆）位于首都马德里的普拉多大道上，拥有大批重量级艺术收藏，是众多博物馆爱好者到访西班牙时不能错过的“打卡地”。参观者在结束穿越时空的文明之旅后，还能在这里与数款含有馆藏元素的定制葡萄酒“相遇”。

其中一款限量版2014年典藏红葡萄酒格外吸引眼球。酒瓶上的酒标源于提森博物馆收藏的油画《瓶子和水果盘》，由西班牙画家、雕塑家胡安·格里斯于1919年创作。画面以丰富多彩的暖棕色调同清爽绿色和灰色相结合，被誉为“立体主义”的代表作。

西班牙的葡萄酒产量位居世界前列。这一文创版红酒产自西班牙颇具盛名的格利诺侯爵酒庄，多次在国际葡萄酒大赛上获奖。据介绍，酒体采用西拉、赤霞珠和小维多3种经典葡萄混酿，成为地中海饮食的上佳搭配。

提森博物馆展出近1000件作品，贯穿从13世纪到20世纪的西方艺术史。这些展示了西方近800年生活方式的艺术作品，为博物馆文创产品提供了取之不尽的灵感。该博物馆的文创产品囊括文具书籍、家居用品、服装皮包、饰品玩偶等。每一件作品都由知名艺术家、设计师和本地手工艺人合作完成，为避免文创产品“千篇一律”的同质化问题提供了新思路。

原创性文创商品为提森博物馆带来可观的经济收益。2019年，该馆文创商品的销售额为307.2万欧元，当年门票收入为517.2万欧元。受疫情影响，2021年，门票收入降至263.5万欧元，文创商品收入为238.2万欧元。文创收入为博物馆日常维护提供了重要的资金保障。

意大利——

“跨界合作”带来更多奇妙体验

在迪拜世博会举办期间，意大利馆在展厅中央展示了一座复制版大卫雕像，它的精妙造型，吸引众多参观者驻足。

据介绍，与以往的复制手法不同，这座雕像以收藏在意大利佛罗伦萨美术学院的馆藏真品为蓝本，利用世界上最大的3D打印机，经40小时扫描的图像原比例复制，连原作上的污渍、裂痕等都完全相同。将3D打印技术与馆藏作品相结合，制作惟妙惟肖的文创产品，日益成为意大利一些博物馆的全新尝试。

意大利有4000多座博物馆和古建筑群。为了保护、传承好文化遗产并创造经济效益，许多博物馆进行了各种形式的“跨界合作”，利用新技术为博物馆文创赋能。

那不勒斯国家考古博物馆与一家游戏工作室合作开发了一款文创版手机游戏，受到众多年轻人的喜爱。这款名为《父与子》的手机游戏，以一名考古学家与儿子的亲情为主线，情节与博物馆和藏品的历史背景高度相关。游戏发行以来总下载量超过400万次，许多游客尤其是年轻人经常带着游戏来博物馆实地体验。该游戏已有多语种版本，续集也在开发中。那不勒斯考古博物馆馆长保罗·朱利耶里尼表示：“我们正用一种新的‘世界语言’，向世界讲述博物馆的故事。”

意大利著名的乌菲齐美术馆等4家文化机构还与科技公司签订协议，用加密技术复制达·芬奇、拉斐尔等艺术大师的名作并进行拍卖，所得收入将用于藏品的维护。和乌菲齐美术馆一样，意大利很多博物馆不依赖于政府补贴来克服疫情带来的挑战，而是通过众多创新措施，增强对博物馆爱好者的黏性，为后疫情时代做好准备。

（本报巴黎、马德里、罗马、北京5月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 16 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)