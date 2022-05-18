本报记者 程是颉

“我将无我，不负人民。”记者对巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维的采访，是从习近平主席的这句话开始的。“习近平主席说过的这句话，让我感触太多。作为一位伟大的领导人，习近平主席对国家和人民满怀责任感和使命感，始终将人民的利益放在首位。”阿尔维说。

阿尔维的办公桌上摆放着英文版《习近平谈治国理政》第三卷。阿尔维说，他时常阅读这本书，并与身边同事分享阅读心得。记者看到，很多书页上都留下了阅读时所做的标记和批注。书中关于全面打好脱贫攻坚战的论述，给阿尔维留下了深刻印象。

阿尔维表示，作为一个大国的领导人，习近平主席不仅统筹大局，还坚持贴近群众，坚持深入基层。在他的带领下，中国如期完成脱贫攻坚任务，全面建成小康社会。习近平主席提出乡村振兴战略和“绿水青山就是金山银山”的理念，让人民安居乐业，获得更多发展机遇。“想人民所想，切实解决人民的需要，习近平主席让我敬佩不已。”

2020年3月，在中国政府和人民为抗击新冠肺炎疫情努力奋斗的特殊时刻，阿尔维专程访华，表达对中方的坚定支持。阿尔维对当时同习近平主席会谈的场景记忆犹新。“习近平主席对我说，事实再次证明，中巴两国是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，及时发布疫情信息，分享防控、诊疗经验。中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献。他的话铿锵有力，展现出一个大国领导人的坚定信心和沉着气度。”

阿尔维表示，正是有了坚强的领导，中国在抗击疫情时，才能始终坚持人民至上、生命至上，以无与伦比的勇气和坚韧，最早控制住疫情，坚持动态清零，取得了显著成效。

2021年3月，阿尔维前往疫苗站，接种了由中国政府向巴基斯坦援助的新冠疫苗，并表示“中国疫苗为巴基斯坦民众提供了进一步的保护”。阿尔维说，中国政府积极提供医疗物资，派出抗疫医疗专家组，又紧急提供疫苗援助，中国的支持对巴基斯坦抗击疫情至关重要。

“深化疫苗国际合作，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让疫苗成为全球公共产品——习近平主席的这一庄严承诺，为世界各国尤其是发展中国家带来了战胜疫情的希望。”阿尔维说，在全球抗疫合作中，中国为巴基斯坦等国抗击疫情提供了经济、物资、技术等多方面支持。中国真诚坦荡的信义之举赢得国际社会广泛称赞。

“越是在困难时刻，越能体现出习近平主席提出推动构建人类命运共同体的伟大意义。”阿尔维回忆说，习近平主席强调，面对变局，群策群力、合作共赢是各方的正确选择。在经济全球化的今天，没有与世隔绝的孤岛。同为地球村居民，我们要树立人类命运共同体意识。在第七十六届联合国大会一般性辩论上，习近平主席提出全球发展倡议，向世界展现中国进一步参与全球治理、促进世界各国实现平衡协调包容发展的能力和意愿。“在习近平主席领导下，中国自信坚定地走在对外开放的道路上，这份胸怀与担当为世界注入了宝贵的信心。”

2021年，在中巴共庆两国建交70周年之际，习近平主席与阿尔维互致贺电。阿尔维说，近年来，作为两国共建“一带一路”的标志性项目，中巴经济走廊建设不断向民生领域拓展，巴基斯坦洋葱、辣椒等农产品进入中国市场，中国杂交水稻、大豆玉米复合种植等农业技术也在巴基斯坦普及推广。“巴中合作真正惠及两国人民，这正是构建人类命运共同体理念的生动体现。”

当今世界风云变幻，充满不确定性，机遇与挑战并存。阿尔维说：“只有心里始终装着人民，坚定不移地为改善国计民生奉献出自我，才能对得起人民的嘱托。习近平主席心系人民、胸怀世界，展现了中国与世界合作共赢的大国担当。”

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 03 版）

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