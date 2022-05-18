新华社北京5月17日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国防部17日证实，亚速钢铁厂乌军伤员已完成撤离。同一天，瑞典首相安德松和芬兰总统尼尼斯托宣布，两国将联合提交加入北约的申请。

——俄国防部发言人科纳申科夫17日发布通报说，被围困在乌克兰马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员已于16日开始投降。过去一昼夜，共有265名武装人员投降，其中包括50多名重伤员。伤员均已被送往顿涅茨克地区新亚速斯克的医院接受治疗。

——乌克兰国防部17日发表声明证实，亚速钢铁厂乌军伤员已完成撤离。乌国防部副部长安娜·马利亚尔在声明中说，50多名乌军重伤员已被送往新亚速斯克接受治疗。另有211人通过人道主义走廊被送到俄军控制的奥列尼夫卡镇，将通过扣押人员交换程序返回乌克兰控制的领土。

——瑞典首相安德松17日与到访的芬兰总统尼尼斯托举行联合新闻发布会，宣布两国将于18日联合提交加入北约的申请。瑞典政府当天还发表新闻公报说，安德松和尼尼斯托将于19日前往华盛顿会见美国总统拜登，此行将讨论两国申请加入北约以及跨大西洋关系等问题。

——俄外交部副部长里亚布科夫17日在接受俄电视台采访时表示，芬兰和瑞典加入北约的决定是“一个严重的历史性错误”。两国的决定不是在加强自身安全，而是将失去很大一部分主权。

——俄外交部网站17日发布声明说，俄方当天约见芬兰驻俄大使，对芬方驱逐两名俄驻芬大使馆工作人员、实行反俄政策并向乌克兰提供武器表示强烈抗议，俄方决定不再允许芬兰驻俄大使馆两名工作人员继续留在俄境内。

——俄新社17日援引俄外长拉夫罗夫的话报道，乌克兰实际上已经退出俄乌谈判进程。同一天，乌总统办公室顾问波多利亚克表示，乌俄谈判进程已暂停。

——据德国政府17日发布的公告，德国总理朔尔茨当天同乌克兰总统泽连斯基通电话。双方一致认为，要想通过谈判实现俄乌冲突的外交解决方案，需要俄方立即停止敌对行动并从乌撤军。

——俄外交部17日发表声明说，波罗的海国家理事会中的北约和欧盟成员国放弃了平等对话等原则，将该组织变成其实施反俄政策的工具。为应对敌对行动，俄方决定退出该组织。

——俄总统普京17日表示，欧洲国家在石油、天然气领域对俄实施越来越多的制裁，这造成了能源通胀，不能将此归咎于俄方。从长远看，拒绝俄能源意味着欧洲将成为世界上能源成本最高的地区。

——俄国防部发言人科纳申科夫17日发布通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军168架飞机、125架直升机、912架无人机、309套防空导弹系统、3134辆坦克和其他装甲车、385台多管火箭炮、1542门野战火炮及迫击炮和2983辆特种军用车辆。

——据乌克兰总统网站消息，乌总统泽连斯基16日与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃举行视频会晤。泽连斯基在会晤时呼吁国际货币基金组织加快对乌金融援助并积极参与乌战后重建工作。（参与记者：刘恺、李超、李东旭、李铭、陈畅、赵冰、和苗、付一鸣）（完）

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