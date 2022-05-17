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俄国防部：亚速钢铁厂内乌军和“亚速营”已投降

2022年05月17日21:52 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科5月17日电（记者赵冰）俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17日发布通报说，被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员已于16日开始投降。

　　科纳申科夫说，过去一昼夜，共有265名武装人员投降，其中包括50多名重伤员。伤员均已被送往顿涅茨克地区新亚速斯克的医院接受治疗。

　　乌克兰国防部当天在官网上发表声明证实，亚速钢铁厂乌军伤员已完成撤离。乌国防部副部长安娜·马利亚尔在声明中说，亚速钢铁厂的50多名乌军重伤员已被送往新亚速斯克接受治疗。另有211人通过人道主义走廊被送到俄军控制的奥列尼夫卡镇，将通过扣押人员交换程序返回乌克兰控制的领土。

　　另据乌通社报道，乌克兰武装部队总参谋部当天发表声明宣布，马里乌波尔驻军已完成作战任务，“乌最高统帅部已下令驻扎在亚速钢铁厂的部队指挥官拯救守军士兵的生命”。

　　乌克兰副总理韦列修克当天在社交媒体上说，乌克兰方面正在亚速钢铁厂开展下一阶段人道主义行动，人员撤离行动仍在继续。（参与记者：李铭、李东旭）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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