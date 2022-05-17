人民网首尔5月18日电 （周玉波、申玉环、曹翔宇）美国总统拜登即将开启任内首次“亚洲行”，于5月20日至24日先后访问韩国、日本，与韩国新任总统尹锡悦、日本首相岸田文雄分别举行双边会谈。有专家预测称，由美国主导推进的“印太经济框架” （IPEF）启动及相关事宜将在拜登此次“亚洲行”期间被提上日程。

什么是“印太经济框架”？美国有何目的？

“印太经济框架”这一概念，由美国总统拜登在2021年10月出席东亚峰会时首次提出，宣称要建立一个适应要求的多边伙伴关系。据报道，《美国印太战略》报告指出，“印太经济框架”旨在促进高标准贸易，管理数字经济，提高供应链弹性和安全性，促进透明、高标准基础设施投资并建立数字连接等。

美国提出“印太经济框架”有何目的？据彭博社等外媒报道，美国商务部长雷蒙多曾表示，这一“新型经济框架”还包括协调出口管制，以“限制向中国出口‘敏感’产品”。美国贸易代表戴琪则公开宣称，“印太经济框架”是“独立于中国的安排”。

中国国际经济交流中心战略研究部研究员张茉楠表示，美国希望借助“印太经济框架”与中国“脱钩”，并在现有条件下吸纳更多经贸伙伴，寻找供应链替代方，更要拉拢其他国家形成对中国的“合围”，将中国排除出地区贸易体系。“印太经济框架”很大程度上已经是一个地缘经济概念，它与美国现行的“印太战略”完全契合、互为补充。美国希望借“印太经济框架”补足“印太战略”缺乏经济支柱的短板，既握“军事大棒”，又挥“经济大棒”。

韩联社报道称，“印太经济框架”启动仪式将以线上线下相结合的首脑会议形式，在拜登访日期间举行。同期在日本参加“四方安全对话”的美国、日本、澳洲首脑将举行面对面首脑会议；韩国、新西兰、新加坡首脑将以视频会议的形式参加。签署“印太经济框架”的成员国将共同探索经济合作方案，包括贸易、供应网、脱碳及基础设施、防止逃税及腐败等4个中心主题。

有观点称，拜登政府计划以行政措施，而非需要国会批准的传统贸易协定的形式推行该计划。这意味着拜登政府无法向参与国提供任何包括增加市场准入、修改法律等在内的其他让步。

“司马昭之心，路人皆知。”关于“印太经济框架”，有学者认为，这是美国主导下的经济“小集团”，本质是鼓动印太经济与中国市场“脱钩”。这种安排不仅将损坏这些经济体的经贸利益，破坏近年来形成的地区贸易自由化良性节奏，对美国自身而言也是“损人不利己”的行为。

尹锡悦首次提及“印太经济框架” 韩媒：或为加入做铺垫

针对美方提出的“印太经济框架”，韩方已表现出参与意愿。韩国新任总统尹锡悦16日首次公开提及“印太经济框架”，称将在会谈中与拜登商讨通过“印太经济框架”加强全球供应链合作的方案。

有评论认为，尹锡悦或为加入“印太经济框架”做铺垫而提前透露将在韩美首脑会谈上讨论有关事宜。韩美首脑会谈共同声明中很有可能写入有关韩国参与“印太经济框架”的内容。

此前，韩国多位官员已频频表现出韩方愿意加入“印太经济框架”的意愿。4月21日，韩国经济副总理兼企划财政部长洪楠基在出席国际货币与金融委员会（IMFC)会议时向美方表示，“韩方有意积极参与美国推进的‘印太经济框架’”。被提名为新一任韩国外交部长的朴振在本月2日出席国会外交统一委员会人事听证会时特别指出，韩美将基于共享价值积极合作，努力实现朝鲜半岛乃至东北亚、印太地区的和平与繁荣。为此，韩国将积极参与美国推进的“印太经济框架”，寻求与“四方安全对话”之间的各种合作。

中国外交部回应：亚太不是地缘政治的棋局

近日，中国外交部就美国“印太经济框架”作出回应，指出任何亚太地区的区域合作框架都应顺应和平与发展的时代潮流。

5月12日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，有消息称美国最快可能于5月启动“印太经济框架”，韩国和日本都有望加入。中方对此有何评论？

赵立坚表示，中方认为，任何亚太地区的区域合作框架都应顺应和平与发展的时代潮流，增进地区国家间互信与合作，都应体现开放、透明、包容、平等、互尊、互信和互利理念，坚持尊重主权、不干涉内政等原则。亚太是合作发展的热土，不是地缘政治的棋局。中方愿同各方一道秉持开放合作、互利共赢的宗旨，抵制冷战思维的小圈子，共筑亚太合作的大舞台。

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