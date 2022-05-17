代表团观看UN House地形沙盘。维和步兵营供图

人民网喀土穆5月17日电（记者苏航）当地时间15日，联合国维和战略伙伴关系办公室对我第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营进行全面审查。

维和战略伙伴关系办公室是根据联合国大会67/287号决议，应联合国副秘书长及和平行动部的要求定期派出，赴联合国各特派团，深入了解维和部队在任务区的工作表现和矛盾困难。其内容涵盖授权任务、战备训练、人事行政、军民协调、后装保障等项目。此行，维和战略伙伴关系办公室派出9人组成代表团，采取听取汇报、现地检查的方式，对该营综合能力进行全面审查。

当日，代表团来到维和步兵营作战室听取相关情况汇报。会后，代表团赴各个点位，对连队宿舍、地下掩体、作战值勤室、一级医院等场所进行现地检查。中国维和步兵营枕戈待旦的战备状态、规范标准的内务秩序、先进完善的医疗条件、整洁有序的设施器材得到了在场人员的高度认可。

办公室主任杰·门农少将说：“中国营在朱巴战区不断拓展巡逻范围值得称赞，希望你们继续为和平事业做出贡献。”

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