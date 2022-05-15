谈践大使（左二）为展览剪彩。人民网记者 张朋辉摄

人民网布鲁塞尔5月14日电 （记者张朋辉）5月14日，荷兰代尔夫特市举办“马家窑回声”陶瓷艺术作品展，多国艺术家在中国甘肃马家窑采风创作的60件陶瓷艺术作品参展。中国驻荷兰大使谈践、代尔夫特市市长玛丽亚·范拜斯特费尔特及参展艺术家出席展览开幕式。

展览开幕式以“马”为主题，率先登场的“纸马”造型别出心裁，荷兰艺术家萨斯基娅·普费尔策演唱的中国歌曲《骏马奔驰保边疆》高亢嘹亮。展览策展人、荷兰陶艺家西蒙娜·哈克曾带领多国艺术家到马家窑采风，她的中文、英文、荷兰语的介绍将观众的思绪带到中国甘肃马家窑。

谈践在致辞中说，在中荷两国建交50周年之际，“马家窑回声”陶瓷艺术作品展顺利举办。我们将有机会欣赏艺术家们在马家窑采风创作的成果，与久远的马家窑文化进行心灵的对话和交流。马家窑文化所处位置及区域是东西方文明交汇的连接通道。本次展览将有助于推动中荷文化交流与合作，增进两国人民的相互了解。

谈践表示，回首过往，两国关系取得了长足发展，中国现已成为荷兰在欧盟以外的第一大贸易伙伴，双方共同致力于建设“开放务实的全面合作伙伴关系”。中荷之间会有更多领域、更深层次的合作机遇值得期待。让我们一起从马家窑文化这朵人类早期文明之花之汲取营养和智慧；让我们进行心灵的对话，推动文明的交融；让我们共同推动中荷关系这艘大船乘风破浪，行稳致远！

范拜斯特费尔特在致辞中表示，代尔夫特在陶瓷方面与中国有着不解之缘。此次参展的陶瓷作品由来自9个国家的14位艺术家创作，他们曾经到马家窑采风，参展作品体现了他们在马家窑的经历以及对中国古代陶瓷艺术的理解和诠释。

马家窑文化是黄河上游史前文化的代表。1924年，瑞典地质学家、考古学家安特生在甘肃省临洮县发现了马家窑遗址，将其称为“甘肃仰韶文化”。此后，中国考古学专家夏鼐在马家窑遗址开展调查，将其命名为“马家窑文化”。马家窑文化尤以发达的彩陶著称于世，出土的彩陶种类繁多，彩绘线条流畅细致，风格绚丽典雅，富有艺术表现力，引起广泛关注。

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