人民网巴黎5月14日电 （刘玲玲、方可圆）当地时间13日，中国驻法国大使卢沙野应邀赴巴黎地缘政治学院（AGP）举行报告会，并围绕俄乌冲突、中国抗疫、中法关系三大议题发表主旨演讲。报告会由AGP院长拉斯宾主持，包括多国驻法使节、法智库学者在内的40余名嘉宾现场参会，40余名AGP注册会员在线听会。

关于俄乌冲突，卢沙野结合法有关专家学者观点，重点围绕“谁是俄乌冲突的始作俑者”“俄乌冲突中谁赢谁输”“俄乌冲突如何发展对欧洲最有利”“中国在俄乌冲突中的角色”四个问题展开论述，深度揭批美国通过俄乌冲突为国际社会埋下的陷阱，以及其“拱火”“诱战”的嘴脸，展现中国大国担当。

卢沙野强调，谈俄乌冲突的“中国责任论”，前提不成立；就俄乌冲突批评中国，道理上讲不通；美威胁就俄乌冲突对中国进行“次级制裁”，既不明智，也不会有任何作用。卢沙野还重点阐释了全球安全倡议，希望包括欧洲在内的世界各国共同维护多边主义和全球和平稳定。

关于中国抗疫，卢沙野详细批驳了“中国抗疫失败论”和对“动态清零”政策的无端指责。强调中国的防控措施是科学有效的，防控政策是经得起历史检验的。希望西方根据事实做出对中国的客观判断，坚持全面和发展的眼光看待中国，尊重中国根据国情选择的防疫政策。

关于中法关系，卢沙野指出，作为东西方两个大国和两大文明的代表以及联合国安理会常任理事国，中法两国要坚持信心、雄心和初心，承担起应有的责任，确保双边关系排除干扰向前发展，携手为促进东西方相互理解包容，为维护多边主义、全球和平与安全作出贡献、树立典范。

演讲结束后，卢沙野与现场嘉宾进行互动交流，回答了中俄关系、美国霸权、中美欧关系、涉“一带一路”倡议、南海、台湾及人权等多个问题。整场活动气氛热烈，嘉宾们认真聆听、踊跃提问，感谢卢大使的精彩演讲和答问，表示期待今后有机会同卢大使及中国驻法使馆继续交流。

巴黎地缘政治学院成立于2009年，是一家兼顾研究和教学的高等私立院校，定期邀请各国驻法使团高级外交官等举行地缘政治和国际关系主题报告会。

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