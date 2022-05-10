新华社北京5月10日电 国家主席习近平5月10日下午同法国总统马克龙通电话。

习近平指出，过去5年，我和总统先生保持密切交往，引领中法关系保持积极发展势头，推动双边合作取得丰硕成果，在应对气候变化、生物多样性保护等问题上体现了大国责任担当。面对世界百年未有之大变局，中法作为联合国安理会常任理事国和独立自主大国，应当坚守“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的建交初心，坚持紧密持久的全面战略伙伴关系定位，相互尊重彼此核心利益和重大关切，在双边、中欧、全球层面密切协调合作。中方愿同法方继续密切各层级交往，推动中法关系健康发展，维护世界和平和稳定。

习近平强调，要通过双边对话机制规划好未来5年中法合作重点，在推进民用核能、航空航天等传统领域合作同时，加大推动人工智能、清洁能源等新兴领域合作。中方愿扩大法国优质产品进口，欢迎法国金融、高技术企业赴华开展合作，希望法方为中国企业赴法投资合作提供公平、公正、非歧视的营商环境。要利用好2024年中法建交60周年、巴黎奥运会等重大契机，加强中法人文交流，促进相互了解。中法要坚持真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，支持世界多极化和经济全球化，深化应对气候变化和生物多样性保护等领域合作，就二十国集团、国际粮食能源安全等加强沟通协调，扩大在非洲等地区三方合作，就全球发展倡议和全球安全倡议开展对接、探讨合作。

习近平指出，中欧关系稳定健康发展，符合中欧及各国人民利益。中方赞赏法方坚持战略自主，希望法方推动欧盟坚持正确对华认知，同中方相向而行，妥善管控分歧，在共同利益基础上深化经贸、绿色、数字、人文等领域交流合作。希望法国作为欧盟轮值主席国，为推动中欧关系健康发展发挥积极作用。

马克龙表示，法中建交以来，双方一直秉持开放精神积极发展法中关系。过去5年，两国各领域合作富有成果。未来5年，法方愿同中方深化农业、航空、民用核能、人文等领域合作，加强应对气候变化、生物多样性保护等领域合作，推动法中关系取得更多积极成果。法方愿为促进欧中关系发展发挥积极作用。

两国领导人就乌克兰局势交换了意见，一致认为有关各方应该支持俄乌通过谈判恢复和平。

习近平强调，中方一直在以自己的方式劝和促谈，支持欧洲国家将欧洲安全掌握在自己手中。要特别警惕形成集团对抗，对全球安全稳定造成更大更持久的威胁。

马克龙表示，在乌克兰问题上，法方同中方拥有很多共识。法方愿同中方在双边和多边层面开展更加紧密的协调合作。法国和欧盟坚持独立自主战略，不赞成也不会参加集团对抗。

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