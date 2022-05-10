新华社马尼拉5月10日电（记者闫洁 刘锴 杨云起）菲律宾媒体10日凌晨公布的初步计票结果显示，菲律宾联邦党候选人费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯（小马科斯）赢得9日举行的总统选举。小马科斯是谁？他的内政外交政策有哪些重点？

小马科斯9日深夜发表视频讲话宣布获胜，向支持者表达感谢。

新华社记者10日上午在其竞选总部看到，很多支持者正在庆祝胜利，人们的情绪很激动。

小马科斯现年64岁，是菲律宾前总统费迪南德·马科斯的儿子，20世纪80年代初步入政坛，90年代初先后当选北伊罗戈省省长、众议员和参议员。

对96%选票的计票结果显示，小马科斯获得超过3000万张选票，得票率超过50%。他的竞选搭档、菲律宾现任总统罗德里戈·杜特尔特的长女、达沃市市长莎拉·杜特尔特-卡皮奥得票率也超过半数。正式选举结果有待菲选举委员会确认。

有分析认为，小马科斯如此高的得票率，延续了其宣布参选以来在民调中大幅领先的势头，主要有两个原因：

一方面，他获得了菲律宾国内多个政党、政治人物、社会团体等势力的支持。

另一方面，小马科斯在社交媒体有较强号召力和动员力，尤其是影响了不少菲律宾年轻人，而这一群体占菲律宾合格选民大约一半。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格-乌伊对新华社记者说，多数菲律宾人希望新一届政府延续现政府政策，认为小马科斯是能够团结民心、应对当前多重挑战的合适人选。

本次竞选期间，在内政方面，小马科斯承诺创造更多就业岗位、吸引外国投资、改善农业设施和数字基础设施、提升医疗卫生能力、提振国内消费等，以改善民众生活，实现经济复苏；在外交方面，小马科斯主张坚持独立自主的外交政策。

小马科斯去年曾表示，期待塑造更具活力、更为全面的菲中关系。他认为菲律宾与中国合作领域宽广，睦邻友好对双方都有利。（剪辑：王沛；编辑：王科文、孙浩、吴宝澍、刘赞）

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