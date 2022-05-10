人民网北京5月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

路透社记者：很多报道都注意到，美国国务院网站近期更新了“美台关系事实清单”，删除了“台湾是中国的一部分”，及“美国不支持‘台独’”等表述。外交部有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则。历史不可篡改，事实不容否认，是非不能歪曲。美方在中美三个联合公报中就台湾问题和一中原则作出了郑重承诺，现在美方修改“美台关系事实清单”，这是虚化、掏空一中原则的小动作。这种在台湾问题上搞政治操弄、试图改变台海现状的做法必将引火烧身。

美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守在台湾问题上向中方作出的政治承诺，把拜登总统有关美不支持“台独”表态落到实处，停止借涉台问题搞政治操弄，停止搞“以台制华”。

《中国日报》记者：5月9日，七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表发表声明，对香港特区第六任行政长官选举表示“严重关切”。中方对此有何评论？

赵立坚：个别西方国家和机构相互勾连，恶意抹黑香港特区行政长官选举，粗暴干涉中国内政，中方表示坚决反对和强烈谴责。

刚刚结束的香港特区第六任行政长官选举，是香港特区新选举制度的又一次成功实践，选举过程依法依规、公平公正，选举结果众望所归、人心所向。这充分展现了香港特区民主实践的新气象，彰显了真正的民主精神。个别国家无视香港民主优化提升的客观事实，逆香港社会团结奋进的主流民意而动，以民主“教师爷”的口气对中国香港特区的民主选举指手画脚，对香港的高度自治和人权自由说三道四。这只能让他们虚伪的双标面目和乱港遏华图谋暴露无遗。

香港是中国的香港。香港实行什么样的选举制度、探索什么样的民主发展道路，纯属中国内政，任何外部势力都无权干预。有关国家和机构应该尊重中国主权，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政。中国政府全面准确贯彻“一国两制”、发展符合香港实际的优质民主的决心坚定不移。任何外部势力施压破坏行径都是枉费心机。我们相信香港必将开创良政善治新局面，谱写由治及兴新篇章。

《北京日报》记者：9日，习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅以视频方式出席在科特迪瓦举办的干旱与土地可持续治理领导人峰会并发表致辞，发言人能否介绍更多情况？

赵立坚：5月9日晚，习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅以预录视频方式，出席干旱与土地可持续治理领导人峰会并致辞，系统阐述中方对全球干旱和荒漠化治理的主张，宣介习近平生态文明思想、全球发展倡议和中国荒漠化防治成就。中方主张切实加强国际合作、坚定推进绿色发展、有效完善国际规则。中方呼吁各方加大对非支持，携手加强干旱和荒漠化防治，共同助力可持续发展，一起迈向更加清洁美丽的世界。

王毅国务委员的致辞得到与会各方、特别是非洲国家的热烈响应。各方盛赞中国大力开展对非合作，积极参与全球环境治理；赞赏中国率先实现土地退化零增长，为各国树立典范；期待中国发挥领导力，引领全球绿色低碳发展。

此次峰会是《联合国防治荒漠化公约》第十五次缔约方大会高级别部分，峰会通过了《阿比让倡议》，为全球荒漠化治理提供了政治动力，提升了各方对土地恢复、应对干旱的雄心愿景。科特迪瓦总统瓦塔拉主持会议，十多位国家领导人出席并致辞。

总台央视记者：9日，菲律宾举行新一届大选，初步计票结果显示总统候选人马科斯、副总统候选人莎拉有望胜选。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方祝贺菲律宾顺利举行大选，也祝贺得票领先的候选人。中方希望并相信菲律宾国内各政治力量将继续团结协作，共同致力于国家复苏和发展。

中菲两国一衣带水，传统友谊源远流长。双方既是互利合作的好伙伴，也是共谋发展的同路人。在两国元首战略指引下，中菲双边关系稳步提质升级，呈现出蓬勃发展的新局面，造福了两国人民，为地区和平稳定作出积极贡献。中方愿同菲方一道，继续坚持睦邻友好，聚焦疫后发展，扩大互利共赢，给两国人民带来更多切实福祉。

湖北广电记者：近日，委内瑞拉外长普拉森西亚批评美方“制裁外交”政策，强烈谴责美霸权主义行径。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到普拉森西亚外长的表态。中方一贯认为，制裁施压不得人心，只能徒增委内瑞拉经济民生困难。中方坚决反对美国对委单边制裁和所谓“长臂管辖”，始终支持委方伸张正义，反对霸权的努力。

美方一而再、再而三地无视主权平等等国际法基本原则，不顾缺乏联合国授权而滥施制裁，妄图攫取地缘政治利益和经济利益，维护自身霸权地位。这与国际整体利益相悖，与国际民意大势不合，是严重的国际不法行径。美国频繁的制裁不仅解决不了问题，反而不断伤及无辜，引发一系列人道主义灾难。饱受美国制裁之苦的，远不止委内瑞拉一国。直接受害者名单中还包括古巴、朝鲜、缅甸、伊朗、俄罗斯等国家。世界上还有更广大范围的国家成为次级制裁的受害者。全球经济金融秩序、全球能源、粮食安全等方面也受到负面影响，使本已困难的世界经济雪上加霜。

美方企图通过“制裁”外交，把他国搞垮、把世界搞乱，最终会伤及自身利益。美方应立即停止单边非法制裁，停止干涉他国内政、扰乱地区局势的错误行径。

凤凰卫视记者：我有两个问题。第一，我们看到消息人士称，欧盟和日本领导人将于12日在东京举行峰会，制定贸易、技术和供应链等广泛领域合作蓝图，以减少对华依赖。请问中方对此有何评论？第二，柬埔寨国务秘书高金洪6日表示，美国-东盟峰会即将在华盛顿举行。美国总统拜登若真想提升与东南亚的关系，就应该花更多时间与东南亚领导人会面。东盟领导人“应受到尊重和平等对待”。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你的第一个问题，中方认为，有关欧盟和日本之间的沟通与合作应该有利于促进地区稳定和发展，有利于促进全球供应链稳定畅通。当前形势下，各方应致力团结，推动开放合作，共同维护世界经济体制、规则、基础的稳定，要坚持开放而不隔绝、融合而不脱钩，共同努力促进世界经济稳定复苏。我还要强调的是，欧盟和日本峰会是他们双方之间的事。他们不能拿中国说事，更不能干涉中国内部事务。

关于你的第二个问题，我们注意到方方面面对美方主办美国-东盟特别峰会实际意图和操作方式的疑问。当今世界面对团结还是分裂、合作还是对抗的时代选择，应更多倾听亚洲声音，尊重亚洲立场，借鉴亚洲智慧。中方乐见域外国家为地区和平发展发挥积极建设性作用，但不接受任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径。中方愿同东盟国家一道，共同维护东盟团结和中心地位，共同维护东亚合作正确方向，促进地区和平稳定与发展。

《环球时报》记者：昨天，“全球发展倡议之友小组”高级别视频会议举行，“之友小组”成员国高级别代表及联合国秘书长、多个联合国发展机构负责人出席。据称，美国在会前对多个联合国发展机构施压，企图阻挠有关人员与会。请问中方对此有何评论？

赵立坚：“全球发展倡议之友小组”高级别视频会议昨天在纽约联合国总部成功举行。王毅国务委员兼外长、联合国秘书长古特雷斯、50多个“之友小组”成员国高级别代表、重要联合国发展机构负责人出席会议。各方积极评价全球发展倡议对推动落实2030年议程、助力各国特别是发展中国家发展的积极作用，并就推动全球发展倡议下步合作达成重要共识。

刚才你提到，美国向相关联合国机构施压，这是美国大搞“胁迫外交”的又一例证。美方口口声声说支持国际发展合作，实际上却在背后搞小动作，干扰破坏国际社会推动可持续发展的努力。这说明他们根本不关心发展中国家发展，而是只关心维护自身霸权。胁迫外交改变不了各国人民对共同发展的执着追求，阻挡不了各方加强国际发展合作、共同推动人类发展事业的历史潮流。我们奉劝美方认清历史发展大势，多做有利于全球发展、有利于各国人民福祉的事。

中国将一如既往，支持联合国在推动落实2030年议程中发挥统筹协调作用。我们将继续同包括联合国发展机构在内的国际社会一道，推动落实全球发展倡议，为加快落实2030年议程作出贡献。

深圳卫视记者：上月，美国助理国务卿尼科尔斯称，美国不打算邀请古巴、尼加拉瓜、委内瑞拉领导人出席6月在洛杉矶举行的美洲国家首脑会议。对此，墨西哥总统洛佩斯在访问古巴期间表示，他将要求美国领导人在不排除任何一个国家的情况下举办会议。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。洛佩斯总统言之有理。我也想问一个问题，难道古巴、尼加拉瓜、委内瑞拉不是美洲国家吗？美洲峰会不能只适用“美国标准”，不能只服务于“美国私利”，不能沦为“美国峰会”。

从美国提出“门罗主义”算起，到明年就200年了。2个世纪以来，美国表面上说的是“美洲是美洲人的美洲”，实际上做的是“美洲是美国人的美洲”。美国将拉美视作后院，不是尽心扶助，而是随意霸凌，不仅自身的发展繁荣没有惠及拉美，反而对拉美大肆盘剥、滥施制裁、输出通胀，搞政治干预、政权颠覆、暗杀政要乃至武装侵略。时至今日，美国仍不顾国际社会和地区国家的反对，执意维持对部分拉美国家的单边非法制裁。这与拉美国家与其他国家合作谋求发展的正当举动完全是背道而驰。美方对拉美国家缺乏应有的基本尊重。

美方应切实尊重拉美国家主权和尊严，切实遵守国际关系基本准则。我还想强调，“门罗主义”在今天的拉美没有市场，美方更不要指望把它复制到全球的其他地方。

新华社记者：近日，几内亚过渡政府宣布了为期39个月的过渡期方案。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到几方公布的过渡期方案。这是几内亚政治过渡进程向前迈出的重要一步。中方一贯主张非洲人以非洲方式解决非洲问题，支持几内亚国内各方继续对话，并同国际和地区组织特别是非盟和西共体保持友好沟通协商。我们也希望国际社会全力支持几内亚平稳推进政治过渡进程。中方愿继续为此发挥积极作用。

韩联社记者：韩国新总统尹锡悦今日举行了就职典礼。对于韩国新政府上台后的中韩关系，中方有什么期待和评价？

赵立坚：中方再次对尹锡悦总统正式就任表示祝贺。王岐山副主席作为习近平主席特别代表，率团出席了今天尹锡悦总统的就职仪式，并将与他举行双边会见。

中韩是永远的邻居，互为重要合作伙伴，拥有广泛共同利益。今年是中韩建交30周年。中方愿同韩国新政府及各界携手努力，推动中韩战略合作伙伴关系与时俱进，不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民，共同促进地区和平、稳定与繁荣。

总台央广记者：据报道，8日，驻守西奈半岛苏伊士运河东部地区一水泵站的埃及安全部队遭袭击，至少11人死亡。“伊斯兰国”宣称对此负责。中方对此有何评论？

赵立坚：中方强烈谴责此次恐怖袭击事件。中国和埃及是全面战略伙伴。中方坚定支持埃及打击恐怖主义、维护国家稳定的努力。

彭博社记者：斯里兰卡总理辞职后，该国再次爆发暴力冲突。当地媒体报道称，抗议者攻击了执政党议员的住宅和财产。外交部对斯当前局势有何评论？

赵立坚：5月9日，斯里兰卡首都科伦坡等地发生流血冲突，并造成较大人员伤亡，目前斯警方已采取宵禁措施。中方高度关注斯当前局势发展。我们相信在斯里兰卡各界共同努力下，斯里兰卡局势将尽快恢复和平与稳定。

(责编：贾文婷、刘慧)