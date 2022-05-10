新华社北京5月10日电 题：携手共促中德中欧合作破浪前行

新华社记者韩冰

国家主席习近平9日下午同德国总理朔尔茨举行视频会晤。在国际局势持续复杂变化、和平与发展的时代主题面临严峻挑战背景下，中德关系保持高层引领优良传统，中国再次彰显促进团结合作、维护和平稳定的负责任大国担当，为携手共促中德中欧合作破浪前行注入宝贵动力。

当今世界，和平受到冲击，发展陷入困境。欧洲大陆重燃战火，俄乌冲突愈演愈烈。霸权主义强势横行，世界分裂对抗加剧。全球安全、发展面临的困难和挑战显著增多，迫切需要为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性。

“当前形势下，中德尤其需要保持两国关系健康稳定发展，发挥好中德关系稳定性、建设性、引领性作用，这不仅有利于两国人民，也将为世界和平安宁作出重要贡献”“中方发展中德关系的初衷不变，同德方加强合作的真诚愿望不变，对中德共同办成更多有意义大事的信心不变”……习近平主席的重要论述再次深刻阐明中德关系的时代价值和重要意义，为中德对话合作指明航向。

中德关系行稳致远具备坚实基础。中德建交50年来，双边关系展现出充足的活力、耐力、韧性、潜力。两国贸易额由建交之初全年不到3亿美元增至2021年的2500多亿美元，德国不仅是中国在欧洲最重要的贸易伙伴，中国也已连续六年成为德国最大的贸易伙伴。2021年，近六成在华德企实现业务增长，超七成受访企业表示将继续加大在华投资。中德何以能够谱写“共同发展、相互成就”的成功故事？习近平主席强调：“关键是坚持相互尊重、合作共赢，这一宝贵经验和重要原则要始终如一坚持下去。”

展望未来，从应对气候变化到协调宏观经济政策，从积极拓展绿色环保、服务贸易到深化人工智能、数字化等新技术领域合作，中德关系内涵不断丰富、深挖互利合作潜力具有广阔空间。中国加快构建新发展格局，将为包括德国在内的各国提供更广阔市场机遇。习近平主席强调，要倡导真正的多边主义，维护国际公平正义，携手维护联合国在国际事务中的核心地位，维护国际关系基本准则，推进建设开放型世界经济，促进全球平衡、协调、包容发展。欢迎德方积极支持和参与全球发展倡议和全球安全倡议，推动构建人类命运共同体。

德国是欧盟内举足轻重的国家，欧洲的安全和德国息息相关。如今，欧洲大陆重燃战火令人痛惜，乌克兰危机将欧洲安全再次推到十字路口。中方始终站在和平一边，从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，并一直在以自己的方式劝和促谈、推动局势降温。习近平主席强调：“要全力避免冲突激化、扩大化，导致不可收拾的局面。欧方要拿出历史担当和政治智慧，着眼欧洲长远安宁，寻求以负责任方式推动解决问题。欧洲安全应该掌握在欧洲人自己手中。”维护和平稳定、客观理性清醒的中国主张在欧洲和世界引发热烈反响。路透社、意大利《新闻日报》等多家欧洲媒体在第一时间突出报道“要全力避免冲突激化、扩大化，导致不可收拾的局面”等重要论述，充分展现中国主张是人心所向。

国际形势越是动荡不安，中欧关系的稳定健康发展越是意义重大。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。这是双方应该长期坚持的战略共识。习近平主席强调：“双方应该坚持辩证、长远眼光，坚持相互尊重，坚守正确认知，加强沟通，增进互信。”面对地缘政治危机，中欧应倡导对话和合作，以中欧关系的稳定性应对国际形势复杂变化；面对疫后复苏难题，中欧应加强发展战略对接和政策协调，以中欧合作的开放性推动世界经济企稳增长；面对全球性挑战，中欧应聚焦气候变化、可持续发展等攸关人类未来的领域，以中欧对话的广泛性促进全球治理深入发展。

携手共促中德中欧合作深入发展，有利于双方乃至全球福祉。坚持相互尊重、开放包容、求同存异、合作共赢，本着平等相待、聚焦合作、互利共赢的相处之道，中德、中欧关系定能破浪前行，不断取得新的发展。

(责编：贾文婷、杨牧)