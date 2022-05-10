新华社马尼拉5月10日电 题：期待中菲关系再上新台阶

新华社记者闫洁 刘锴

菲律宾媒体10日凌晨公布的初步计票结果显示，菲律宾联邦党候选人费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯（小马科斯）赢得9日举行的总统选举。小马科斯去年曾表示，期待塑造更具活力、更为全面的菲中关系。随着他在选举中获胜，菲律宾政坛将翻开新的一页。期望中菲人民友好继续得到弘扬，双方务实合作保持强劲势头，两国关系再上新台阶。

中菲是一衣带水的邻居、风雨同舟的伙伴。中方始终把菲律宾放在中国周边外交的优先位置，对菲奉行的睦邻友好政策保持着延续性和稳定性。近年来，两国坚持睦邻友好合作，坚持妥善处理分歧，坚持携手共同发展，推动中菲关系摆脱干扰，展现出蓬勃发展的新局面。

过去六年间，中菲合作不断深化，结出累累硕果。两国确立了全面战略合作关系新定位，深化共建“一带一路”倡议同“大建特建”规划对接，开展了近40个政府间合作项目，涵盖抗疫、救灾、公路桥梁、农业合作等诸多领域。未来，会有更多中菲合作项目陆续落地，惠民成果将不断涌现。面对新冠疫情，双方都第一时间向对方提供支持，彰显了友邻和兄弟情谊。双方妥善处理南海问题，为中菲友好合作提供了重要基础，造福了两国人民，也有力维护了地区和平稳定。事实证明，中国是菲律宾人民真正的、可靠的朋友。

亲望亲好，邻望邻好。今年来，中方多次表示，愿同菲方一道，推动中菲关系持续向好发展。中方愿继续根据菲方需要提供新冠疫苗，在特效药研发、公共卫生能力建设等方面加强合作；推进大项目建设，扩大贸易投资、教育人文等领域合作；进口更多菲律宾优质产品，鼓励中国企业赴菲投资兴业，助力菲律宾现代化进程。面向未来，中国将继续坚持睦邻、安邻、富邻的周边政策，秉持亲诚惠容的周边外交方针，加强与菲团结合作。

回首中菲关系发展进程，几点启示值得重视：一是要始终锚定前进方向。过去六年间，中菲沿着两国元首共同确立的正确航向破浪前行，使中菲关系告别低迷徘徊，迎来转圜巩固、提质升级。二是要始终聚焦互利合作。中菲务实合作给两国人民带来了实实在在的利益，符合中菲两国和两国人民根本利益、长远利益。三是要始终坚持妥处分歧。历史和实践证明，对话协商才是解决问题的唯一出路，放大分歧或引狼入室绝非正道。应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，把地区安全主导权牢牢掌握在自己手中，共同维护本地区来之不易的和平稳定局面，推动构建人类命运共同体。

展望未来，有理由相信中菲关系良好发展势头将得到延续和加强，为两国人民带来更多的福祉。

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