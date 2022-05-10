新华社莫斯科5月10日电 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利9日称，欧盟可能把冻结的俄罗斯外汇资产用于乌克兰重建。俄方批评这一想法“无法无天”。乌克兰总统泽连斯基宣布，乌克兰已提交申请欧盟候选国地位调查问卷第二部分答复文本。

——俄批欧盟官员“劫俄济乌”设想“无法无天”

英国《金融时报》9日援引博雷利的话报道，重建乌克兰所需资金“多得难以置信”，其中多数可能将出自欧盟。就这些资金的来源，博雷利提出，可以利用遭欧盟冻结的俄罗斯外汇资产。

俄罗斯外交部副部长格鲁什科回应说，博雷利的设想“完全无法无天，破坏了国际关系的基础”。格鲁什科警告，如果欧盟这样做，将“搬起石头砸自己的脚，破坏现代金融体系，损害欧洲乃至整个西方的信用”。

——欧洲理事会主席访问敖德萨

欧洲理事会主席米歇尔9日在乌克兰总理什梅加尔陪同下访问了乌克兰港口城市敖德萨。

米歇尔在与什梅加尔举行的联合记者会上表示，欧盟对乌克兰的支持不论现在还是未来都不会动摇。乌克兰有必要立即开始重建工作，欧盟愿参与乌重建工作。

米歇尔说，欧盟已决定结束对俄罗斯煤炭的依赖，对俄罗斯石油禁运也接近达成协议。此外，欧盟冻结了俄罗斯寡头大量资产，正在讨论没收这些资产用于乌克兰国家重建的可能性。

——乌完成申请欧盟候选国地位调查问卷

泽连斯基9日与欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会晤。泽连斯基在会晤中宣布，乌克兰已提交申请欧盟候选国地位调查问卷第二部分答复文本。

冯德莱恩表示，欧盟将于6月就调查问卷有关内容做出结论，并称欧盟正致力于对自俄罗斯进口的石油产品实施禁运，欧盟也将继续对乌克兰提供支持。

——乌媒称乌海军副司令阵亡

乌克兰国家通讯社9日援引马里乌波尔市市长顾问安德留先科的话报道说，在联合国车队离开顿涅茨克地区后，俄军恢复了对马里乌波尔亚速钢铁厂的进攻。俄军试图攻占撤离出口的桥梁，但遭乌军击退。

乌克兰国家通讯社当天还报道说，乌海军副司令伊霍尔·贝扎伊在乘坐一架米-14直升机执行任务时，因被俄军导弹击中而身亡。

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