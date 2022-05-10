国际锐评评论员

提起美国政府的“白手套”，很多人可能会第一时间想起“美国国家民主基金会”（NED）。这副“白手套”到底有多黑？中国外交部网站日前发布的一份事实清单，揭开了其老底。作为世界各地分裂暴乱、颜色革命、政治危机、谎言谣言、价值渗透的幕后“黑手”，NED罪行罄竹难书，恐怕超出人们想象。

NED成立于1983年，名义上是“对别国民主提供支援”的“非政府组织”，实际是假民主之名行反民主之实。多年来，它持续得到白宫和美国国会的资金支持，采用资金资助形式操纵、指挥全球多家非政府组织，向目标国家和地区输出美国价值观、实施颠覆渗透破坏、煽动分裂对抗，成为美国政府“马前卒”“白手套”“民主十字军”的主力之一。

自诞生之日起，美国国家民主基金会的“任务”就很明确。正如美国独立新闻网站“灰色地带”创始人麦克斯·布卢门塔尔所说——NED要做的不过是过去美国中央情报局秘密实施的行动，这些行动曾导致很多丑闻，也让美国国会大为恼火。而NED在推广“民主”的幌子下，公开地做这些事情。

近40年来，NED的所作所为“无愧”于国际社会送给它的“第二中情局”称号。通过中国外交部列出的这份事实清单，人们看到：从策动颜色革命、意图颠覆目标国政权，到勾结当地政治团体、干预他国政治议程；从资助分裂势力、破坏目标国稳定，到炮制虚假信息、炒作反政府言论，再到资助活动和学术项目、搞意识形态渗透，NED不择手段在世界作乱，留下斑斑劣迹，引发国际社会强烈不满。

从中亚到拉美，从北非到东欧，NED的触角伸入全球多地。苏联解体、格鲁吉亚“玫瑰革命”、乌克兰“橙色革命”以及“阿拉伯之春”等美国煽动和策划的“颜色革命”背后，均可见NED的身影。中国也一直是NED渗透颠覆活动的重点目标之一。

在2019年香港“修例风波”中，NED持续兴风作浪，从幕后走向台前，直接与反中乱港分子进行接触，向参与暴乱的人员发放补助、开展培训。正因为种种恶劣表现，NED及其负责人分别在2019年、2020年被中国政府制裁。

不止于此。NED每年投入巨额资金开展反华项目，企图煽动“疆独”“港独”“藏独”等。2020年NED官网公开数据显示，NED在一年中向与中国有关的69个项目提供1000多万美元，妄图推动各类危害中国政治社会稳定的活动“落地”，是挑动、资助反华分裂活动的“专业户”与“大金主”。

今年3月27日至30日，NED会长威尔逊还率团窜访台湾，宣布将与“台湾民主基金会”合作，计划今年10月在台北举办“世界民主运动”全球大会，打着所谓“民主”幌子为“台独”势力撑腰。

一桩桩一件件……大量事实证明，NED实质是美方干涉别国内政、服务美国私利的工具。它的葫芦里卖的不是民主的良方，而是鼓动颠覆与分裂的毒药，自己则从中渔利、维护美式霸权。

而对被“输入民主”的国家来说，得到的不是民主，而是恐惧和民不聊生。比如，2001年NED核心机构之一——美国国际共和研究所深度参与海地的暴力政变，推翻了时任民选总统阿里斯蒂德。美国著名海地问题专家罗伯特·马奎尔直言不讳地指出，“美国输出的并非民主，而是恐惧，如果不按照美国的利益行事，那么下场可能会和阿里斯蒂德一样。”

在国际关系民主化的今天，NED所作所为逆流而动，在全世界已经臭名昭著、人人喊打。这副戴在美国政府黑手上的“白手套”，只会玷污了真正的民主。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、杨牧)