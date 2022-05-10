美国国务院网站近日发表声明，在毫无事实依据的情况下妄称“中国协助俄罗斯散布虚假信息”。这些无中生有、恶人先告状的表态，包藏着嫁祸中国、误导世人的险恶用心。作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美国栽赃他国“散布虚假信息”，意在转移国际社会视线，纯属“贼喊捉贼”。

中方在乌克兰问题上的立场光明磊落、公正客观、无可非议，而美方在有关问题上劣迹斑斑。比如，美国在乌克兰拥有生化实验室，从美国向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的工作文件，到美国国防部公布的“事实文件”，再到美国副国务卿纽兰说出“乌克兰有生物研究设施”，美方早就承认了这点。美国将“脏水”泼向中国，但掩盖不住其在乌克兰危机中扮演的不光彩角色。

中国一直是美国虚假信息攻势的受害者。从所谓的“新疆种族灭绝”到“武汉病毒”，从“黑客攻击”到“海外军事基地”，美方罗织的谎言可谓五花八门，毫无底线。自俄乌冲突爆发以来，美方对中国的抹黑攻击更是一刻未停。如“中方事先知情论”“中方对俄提供武器论”“中方默许纵容说”等，有关“爆料”说得有鼻子有眼，但都经不起事实检验。美国全国广播公司披露，美国情报官员散布有关乌克兰危机的信息并非全部“可靠”，其中一些说法甚至属于捏造，目的是为了让美方赢得针对俄罗斯的“信息战”。

无论俄方还是乌方，都对中方在乌克兰问题上秉持的公正客观立场表示赞赏。乌克兰危机发生以来，中国坚持维护联合国宪章的宗旨和原则，坚持安全不可分割的原则，秉持公道、正义，努力劝和促谈，积极参与人道救援，不打小算盘，不谋一己私利，中方的立场正大光明，发挥了建设性作用，是“解决问题的一方”。

尽管美国极力“带节奏”，但国际社会并不会“随美起舞”，绝大多数国家仍主张通过对话谈判解决危机，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”。当地时间5月6日，联合国安理会首次通过涉乌克兰局势声明，联合国秘书长古特雷斯表示，世界必须团结起来，平息枪声，维护联合国宪章的价值观。

世界需要的是解决问题的负责任大国，而不是满嘴跑火车的“谎言制造机”。美方应反思在乌克兰危机中扮演的角色，停止造谣抹黑、混淆视听，切实承担起应尽责任，同国际社会一道推动乌克兰危机尽早得到政治解决。（本文来源：经济日报 作者：郭 言）

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