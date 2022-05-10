当地时间5月9日是第二次世界大战欧洲战场胜利纪念日，然而，这个胜利纪念日已经注定要在俄乌冲突的炮火声度过。挑动俄乌冲突的美西方，非但没有在这个令欧洲赢得长期和平、具有历史意义的日子到来之际劝谈促和，反而不断给紧张局势“拱火浇油”。

5月8日，美国及其西方盟友用一系列动作展现他们对乌克兰的“支持”：当天，七国集团（G7）领导人与乌克兰总统泽连斯基举行电话会议，承诺逐步取消对俄罗斯能源的依赖，包括逐步取消或禁止进口俄罗斯石油，并采取措施禁止或以其它方式阻止向俄罗斯提供其依赖的关键服务。在会议召开前，英国宣布向乌克兰提供价值10亿英镑的最新军事援助，这使本轮英国对乌克兰军援已高达13亿英镑，是伊拉克和阿富汗战争以来，英国在冲突上的最高军费开支。加拿大总理特鲁多当天“闪电”到访基辅，并宣布将向乌克兰提供无人机、卫星图像、小型武器和弹药等援助，并对40名俄罗斯个人和5个实体实施更多制裁，宣布取消所有乌克兰进口到加拿大的贸易关税。同一天，美国第一夫人吉尔·拜登临时改变行程，秘密到访乌克兰西部城市乌日霍罗德，并与乌克兰第一夫人泽连斯卡娅会面。

西方的“挺乌反俄大合唱”又进入了一个新章节，但在一出出“道德表演”的大戏中自我感动的西方政客们，有没有真正反思过美西方在乌克兰危机中扮演的不光彩角色？从根本上来说，乌克兰危机本就是美国为了谋取地缘政治利益导演的一出大戏。

在美国眼里，乌克兰本质上不过是拖垮俄罗斯的炮灰。4月25日，美国国防部长奥斯汀在结束对基辅的秘密访问后就表示，美国的目标是看到俄罗斯被“削弱到没有能力入侵邻国”。《华盛顿邮报》称，西方已不再试图与俄罗斯共存甚至是合作，而是将“孤立和削弱”作为对俄长期战略。事实上，自2014年起，美西方就开始向乌克兰提供武器装备和军事训练等援助。在俄乌冲突爆发后，乌克兰更是成为了美西方“清理武器库存”的绝佳“处理场”，包括洛克希德·马丁公司、波音公司、雷神公司等在内的美国军火巨头更是借此次冲突赚得盆满钵满，乌克兰人民的苦难成了美国军工复合体大发“战争财”的“人血馒头”。

乌克兰人正在付出生命的代价，美西方想的不是如何劝谈促和，而是如何一步步收紧“套在俄罗斯脖子上的绳索”。过去两个多月来，美西方对俄罗斯实施了一系列制裁措施：在科技领域，西方就芯片等关键性产品对俄实施严格的出口管制；在经贸领域，禁止俄罗斯飞机、船舶入境，并取消俄罗斯贸易优惠待遇；在能源领域，则分阶段实施禁运。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，白宫在4月底提交的一份用于加大对乌克兰援助的补充预算申请中，包含了向俄罗斯公民发放签证的内容，简化向俄罗斯高技术人才发放签证的流程。白宫官员直言，此举就是想“让俄罗斯失去其最优秀的人才”，CNN直言，这一法案表明拜登政府希望“破坏俄罗斯的创新潜力，以促进美国国家安全”。这些都证明，美西方从来都不是真的关心乌克兰的国家独立和乌克兰民众的福祉，他们满脑子算计的只有如何从地缘乱局中谋一己私利。

5月6日，联合国安理会通过涉乌克兰局势的主席声明，对维护乌克兰和平与安全“深表关切”，对以和平方式解决乌克兰危机表示支持。这是俄乌冲突发生以来安理会一致通过的首份关于乌克兰局势的主席声明。然而，声明墨迹未干，美西方又继续对局势煽风点火、火上浇油，继续为和平解决危机“添堵”。

俄乌冲突已经持续2个多月，不但给欧洲和平稳定造成巨大冲击，其外溢效应也早已波及中东、非洲、拉美等广大发展中世界。事实已经证明，美西方把世界经济、国计民生武器化、工具化，用制造乃至扩大危机的办法来应对危机，将动摇国际经济体系根本，最终也会搞乱整个世界。做和平的“稳定器”而非冲突的“鼓风机”，才是真正站在历史正确的一边。美西方的“道德表演”欺骗不了历史。（聂舒翼）

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