新华社伦敦5月10日电（记者杜鹃）继英国首相鲍里斯·约翰逊及其领导的保守党政府工作人员被曝在新冠疫情期间违反防疫规定聚会，主要反对党工党党首基尔·斯塔默最近也摊上类似麻烦。

有视频显示，斯塔默去年4月与多人在英格兰东北部达勒姆市一间办公室内用餐，涉嫌违规聚会。斯塔默坚称，自己是在参加竞选活动并与同事一起吃工作餐。

达勒姆市警方已就此事展开调查。

工党受“啤酒门”困扰

斯塔默9日在记者会上说，一旦接到警方开出的违反防疫规定罚单，他将辞去党首职务。斯塔默2020年起担任工党党首。

斯塔默在记者会上强调没有违规聚会，并称自己一直遵守防疫规定，甚至因此在岳母过世后没能照顾岳父。

媒体先前披露去年4月拍摄于达勒姆市的一段视频，显示斯塔默在室内手持啤酒，而同一个房间内还有数人端着盘子进餐。

当时防疫规定禁止在室内与家人以外的人聚会，但以工作为由的聚集例外。

工党方面解释，斯塔默是在为达勒姆附近一场补选而参加竞选活动，视频所示地点为一名议会下院工党议员的办公室，涉事人员在吃工作餐，而非社交聚会。

保守党则不买账，批评斯塔默执行“双重标准”——一方面敦促因“聚会门”而挨伦敦警察局罚款的约翰逊辞职，另一方面却对自己涉嫌违规聚会无动于衷。

达勒姆市警方先前不认为工党人员违规聚会。不过，在得到新证据后，警方本月6日启动调查。调查预计持续8周。

舆观调查公司9日发布的民调结果显示，大约三分之一的调查对象表示会密切关注“啤酒门”调查；46%认为一旦斯塔默被认定违规聚会，就应辞职。

据信与斯塔默在达勒姆市参加同一场活动的工党副党首安杰拉·雷纳9日表态，一旦收到警方罚单，她也将辞去副党首职务。

保守党“聚会门”阴云难散

斯塔默9日说，有人拿他吃工作餐一事做文章，是因为政坛对手“想让公众认为所有政客都一个样”，进而缓解保守党政府因“聚会门”而承受的舆论压力。

媒体分析，斯塔默不惜以辞去党首职位“冒险”，一方面是为自证清白，另一方面借以再度就“聚会门”向保守党政府施压。

对此，英国文化部官员克里斯·菲尔普认为，斯塔默这样做“极为不妥”。

约翰逊数月来因“聚会门”面临下台压力，不仅工党、自由民主党等在野党多次要求他辞职，就连保守党内部也有类似声音。约翰逊则表示打算完成首相任期。

被视为下届大选“风向标”的地方选举本月5日举行。保守党丧失数百个地方议会议席，不过损失不及预期惨重；工党选情虽有突破，却不足以改变政坛大局。

本次选举也被视为在“聚会门”背景下对约翰逊民意支持率的检验。伦敦政治经济学院欧洲研究所教授伊恩·贝格认为，选举结果并未释放出约翰逊“即将被赶下台”的明确信息。

利物浦大学政治学教授斯图尔特·威尔克斯-希格则指出，约翰逊能否带领保守党参加下届大选，在较大程度上将取决于他是否还会收到警察局的“聚会门”罚单。

可以肯定，在一定时期内，“聚会门”阴云还会笼罩约翰逊及其保守党政府。

除警方尚未完成的调查，内阁办公厅高级公务员苏·格雷主持的“聚会门”专项调查也未发布最终报告。在那以后，议会下院特权委员会还将审视约翰逊在“聚会门”相关调查中误导议会的嫌疑。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)