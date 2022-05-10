新华社布鲁塞尔5月9日电（记者任珂）法国总统马克龙9日提议建立新的组织—欧洲政治共同体，以便和欧盟一起维护欧洲大陆的稳定。

9日是“欧洲日”，为期一年的欧洲未来论坛在法国斯特拉斯堡的欧洲议会举行闭幕式，马克龙作为欧盟轮值主席国元首在闭幕式上发表讲话。他说：“短期内欧盟不能成为构建欧洲大陆的唯一方式。”马克龙因此提议建立新的组织—欧洲政治共同体，目标是保持欧洲大陆稳定。包括英国、乌克兰在内的欧洲“民主国家”可以在这一共同体框架内寻找“政治合作的新空间”，合作内容可涉及安全、能源、交通、基础设施投资和行动自由等。

马克龙说，财政危机、新冠疫情和俄乌冲突都凸显欧盟的脆弱，希望进一步加强欧盟防务，从而更好地保护位于欧盟边界的国家。他还呼吁欧盟尽快摆脱对石化能源的依赖，这不仅是为了保护生态，也是为了不依赖于其他国家。马克龙说，乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚需要实施改革才能达到加入欧盟的标准，这将是一个漫长的进程。

谈到俄乌冲突时，马克龙说，欧盟的目标是尽快终结这场冲突，并尽一切可能让俄罗斯“永远无法夺取乌克兰”。

俄乌冲突爆发后不久，乌克兰向欧盟递交了入盟申请。欧盟委员会主席冯德莱恩9日在推特上说，她期待收到乌克兰有关欧盟成员国资格的问卷调查，欧盟委员会争取在6月对乌方的入盟申请发表意见。

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