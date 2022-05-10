新华社马尼拉5月10日电（国际观察）赢得菲总统选举 小马科斯执政面临三重挑战

新华社记者闫洁 刘锴

菲律宾媒体10日公布的初步统计结果显示，菲律宾联邦党候选人费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯（小马科斯）赢得9日举行的总统选举。正式选举结果有待菲选举委员会确认。

小马科斯是菲律宾前总统费迪南德·马科斯的儿子，从政经历比较丰富。分析人士认为，小马科斯就职后将面临团结民心、提振经济和处理对外关系三重挑战。

优势明显

对96%选票的计票结果显示，小马科斯已获得超过3000万张选票，得票率超过50%，以简单多数领先主要竞争对手、现任副总统莱妮·罗布雷多，赢得总统选举；小马科斯的竞选搭档、菲律宾现任总统罗德里戈·杜特尔特的长女、达沃市市长莎拉·杜特尔特-卡皮奥也以超过半数的得票率战胜对手，赢得副总统竞选。

小马科斯9日深夜发表视频讲话宣布获胜，并对支持者表示感谢。罗布雷多10日凌晨承认落败，呼吁支持者接受选举结果。

分析人士指出，小马科斯获胜优势较为明显，延续了他宣布参选以来在民调中大幅领先的势头。这一方面是因为他获得了菲律宾国内多个政党、政治人物、社会团体等势力的支持；另一方面是因为他在社交媒体上有较强号召力和动员力，影响了不少菲律宾年轻人，而这一群体约占菲合格选民的一半。

小马科斯现年64岁，曾在英国和美国接受教育，其家族是菲律宾政治世家。其父费迪南德·马科斯曾长期担任总统，现年92岁的母亲伊梅尔达曾多次当选众议员，姐姐伊梅·马科斯现为参议员。小马科斯20世纪80年代初步入政坛，当选老家北伊罗戈省副省长并由此开启政治生涯。90年代初，小马科斯先后当选北伊罗戈省省长、国会众议员和参议员。他2016年竞选副总统，以较小差距输给罗布雷多。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格-乌伊说，多数菲律宾人希望新一届政府延续现政府政策，在他们看来，小马科斯是能够团结民心、应对当前多重挑战的合适人选。

三重挑战

此次竞选期间，小马科斯在内政方面承诺创造就业岗位、吸引外国投资、改善农业设施和数字基础设施等，在外交方面主张坚持独立自主的外交政策。

在选举结果得到最终确认后，小马科斯将于6月30日正式就任菲律宾总统。分析人士指出，在菲民众期待加快经济复苏的背景下，他执政后将面临三重挑战。

一是弥合分歧、团结民心。菲律宾媒体和分析人士认为，这次选举中出现的分化和对立有可能在选举结束后延续，如何引导各方凝聚共识、弥合分歧、聚焦亟待解决的社会经济议题，将是小马科斯政府面临的首要挑战。

二是应对疫情、提振经济。菲律宾疫情近期有所缓解，但菲卫生部先前警告，如果民众在选举活动期间疏于防范，疫情可能在选举结束后反弹。菲智库人民参政权研究中心政策研究负责人博比·图阿松说，新政府需要在遏制疫情的同时，有效提振经济，创造就业岗位，应对国内燃料和食品价格高企、政府财政承压等挑战。菲国家统计局近期发布的数据显示，菲全国23.7%的人口仍生活在贫困中，失业率今年2月虽然回落至6.4%，但仍高于疫情暴发前水平。

三是处理对外关系。分析人士指出，当前国际格局加速演变，地缘政治不确定性增加，菲律宾在复杂局势中如何继续坚持独立自主的外交政策，把国家安全主导权掌握在自己手中，将是对小马科斯政府的考验。

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