人民网曼谷5月10日电（记者孙广勇）5月7日，中国驻泰国大使馆向第五届全球华语朗诵大赛泰国赛区组委会致视频贺辞，向第五届全球华语朗诵大赛及泰国赛区比赛表示热烈祝贺。

中国驻泰国大使馆侨务参赞刘敬师在视频贺辞中表示，中国是世界文明古国，有着几千年光辉灿烂的文化，华语作为全球约五分之一的人口和联合国工作使用的语言，有着独特而崇高的地位。随着现代中国的崛起，华语越来越成为各国爱好者争相选学的语言，多年来形成了一股全球中文热。现在学好华语不仅具有文化的价值，也具有了经济和商业的价值，关系到个人发展的国际竞争力。泰国是中国的友好邻邦，两国语言文化交流源远流长，泰国不仅有众多的华侨华人，许多人会说华语，而且泰国社会重视华语教育，有2,000多所中小学开设了华语课程，在校学习华语的人数超过了100万，居全球首位。

刘敬师还特别寄语泰国青少年华语学习者、爱好者：学习华语的方法和技巧很多，大声朗诵是一个重要有效的方法，朗诵可以增强语感，加深记忆，感受精华，提高素养，展现风采。希望有更多的泰国华文学校、国际学校和普通泰国学校的青少年华语学习者、爱好者踊跃参与朗诵大赛，赛出风格，赛出水平，提高华语的说、用能力。

由中国华文教育基金会主办、北京广播电视台承办的第五届全球华语朗诵大赛已经全面启动，4月10日至5月28日进行初赛、复赛，5月28日至6月10日总决赛，6月17日至7月15日作品展播，颁奖。泰国赛区初赛、复赛由泰国丝路国际教育文化交流中心协办，泰国江西总会（总商会）、中国华侨大学泰国校友会联合举办，比赛组织工作得到了泰国中华总商会暨各行业公会联谊会、泰华新媒体协会的大力支持。泰国赛区组委会已经向泰国东部华文民校联谊会、南部华文民校联谊会、西部华文民校联谊会、北部华文民校联谊会、东北部华文民校联谊会、曼谷华教促进会、泰国留学中国大学校友总会，近40所泰国华文学校、国际学校以及近50个泰国华人社团发送了组织参赛邀请函。

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