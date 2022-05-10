人民网柏林5月10日电 （记者李强）9日，主题为“七彩云南·世界共享”的2022年维也纳联合国中文日活动在奥地利维也纳开幕。活动由中国常驻维也纳联合国代表团、云南省相关单位、维也纳联合国中文会等共同主办，以视频方式举行，并通过多个主流新媒体平台面向海内外观众同步直播。开幕式上，中国常驻维也纳联合国代表王群大使，中共云南省委常委、宣传部部长曾艳，联合国维也纳办事处总干事瓦利，国际原子能机构总干事格罗西，全面禁止核试验条约组织执行秘书弗洛伊德，联合国工发组织副总干事国吉浩等先后致辞，俄罗斯、欧盟、意大利、荷兰、罗马尼亚、乌克兰、克罗地亚、朝鲜、韩国、泰国、印尼、巴基斯坦、斯里兰卡、土耳其、伊朗、巴西、南非、阿尔及利亚等数十位大使或高级外交官以及维也纳各国际组织高官、奥地利知名专家学者、媒体记者等200多人出席。

王群在致辞时表示，当前，人类还未走出疫情阴霾，有的地方硝烟战火又起，和平与发展的时代主题面临严峻挑战，世界正经历着前所未有的分裂和对抗的危险。我们庆祝联合国中文日，就是要给世界文明交流互鉴和民心相通注入新动力，在特殊时期彰显世界多样和人类团结的价值观。人类比以往任何时候都更需要超越意识形态分歧与隔阂、加强团结合作，促进文明和谐共存。今天活动“主角”是中国云南。云南之美不仅在于其秀丽山川和多元文化，更在于她的绿色生态、和谐团结、开放包容。云南是新时代中国的缩影，是中国梦的云南篇章。通过这扇窗户，我们可以看到，近些年来，在中国共产党坚强领导下，中国深入贯彻新发展理念，全面提升发展的“质”与“效”。

王群强调，近一年来，中国先后提出全球发展倡议、全球安全倡议，在把准时代脉搏的基础上，为解决时代难题提供了中国方案。同时，这两大倡议发出了中国坚定支持联合国体系在维护国际和平与安全、促进全球发展事业中发挥中心作用的明确信号。两大倡议也维也纳多边议程密切相关。中国常驻团将沿着倡议指明的方向，与有关各方一道，共同推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，实现共同、综合、合作、可持续的全球安全。

曾艳在致辞中以生动的事例、详实的数据，多维度、全方位介绍了云南引人入胜的“美”，强调云南之美，美在绿色生态，这里处处好山、好水、好空气、好生态，是中国生态文明建设排头兵；美在多元和谐，这里是中国世居少数民族最多、特有民族最多、跨境民族最多、民族自治地方最多的省份，是“民族文化的聚宝盆”；美在开放包容，云南的朋友圈遍布五大洲，是中国国际区域合作机制最多的省份之一，是中国通向南亚东南亚的陆路门户。

曾艳表示，大开放促进了大发展。改革开放以来，云南各族人民在中国共产党领导下，逐步走向富裕、走向开放、走向进步。近年来，彩云之南发生了历史性巨变，经济增速连续多年位居全国前列，2021年地区生产总值增长7.3%，今年一季度经济实现“开门红”。当前云南已奋进在全面建设社会主义现代化新征程上，正大抓产业发展、大抓营商环境、大抓市场主体、大抓改革开放、大抓创新发展、大抓绿色发展，奋力推动高质量跨越式发展，谱写好中国梦的云南篇章。

四位国际组织负责人先后致辞，热烈祝贺本次中文日活动开幕，高度赞赏以云南少数民族文化为窗口展示出的中华文化的丰富和深邃内涵，及其为促进人类文明交流互鉴和建设多彩世界所发挥的重要作用；积极评价中国经济社会发展、减贫和民生改善、生态文明建设等领域取得的巨大成就。瓦利总干事表示，感谢中方为联合国推动多语言和文化多样性提供的支持，期待对云南这个充满活力和美丽的省份了解更多。格罗西总干事表示，昆明是多彩云南的省会，被称为“春城”。去年，先于在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会，这里举行了联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。中国积极发展核电，为本国人民和产业发展提供了环境友好型的能源。中国也在帮助其他国家建设核电站，实现能源目标。弗洛伊德执行秘书表示，他曾去过美丽的云南昆明，被那里的美丽景色所深深吸引。感谢中方对全面禁止核试验条约组织的长期支持，期待与中方继续共同合作，携手支持全球和平安全。国吉浩副总干事表示，今天活动将通过多彩云南展示可持续发展，深化各方对全面、可持续发展的理解，增进跨文化交流。中国从农业国向工业国转变、帮助本国民众脱贫的经验知识，对其他国家工业发展提供了有价值的参考。

在开幕式演出环节，云南各领域知名艺术家济济一堂，以“云端”方式演绎了一场精彩纷呈的“云的故乡·诗的远方”主题文化展演。演出内容丰富、形式多样，包括歌曲、民族舞蹈等，其中既有杨丽萍等“大咖”呈现的舞蹈艺术片《虎啸图》，充分展示了云南艺术家的超高水准；也有傣族名曲《月光下的凤尾竹》、哈尼族民歌《哈尼宝贝》、白族舞蹈《一砚新语千秋画》等少数民族舞曲，以其悠扬的曲调、娓娓动听的旋律，让观众流连忘返、心旷神怡；还有舞蹈《雀之灵》、歌曲《小河淌水》、《家住彩云间》，让人领略云岭大地人与自然相互融合、相得益彰的和谐美好；压轴曲目是在云南昆明举行的联合国《生物多样性公约》缔约方大会系列主题歌曲《地球妈妈》，以美轮美奂的画面和温柔动听的天籁童声，诠释对地球母亲最深厚的爱。开幕式前还播放了暖场视频，既展示传统云南的厚重意蕴，也呈现新时代云南发展进步的壮丽图景。整场活动精彩纷呈、高潮迭起。

开幕式结束后，外宾们纷纷赞叹云南等中华文化的深厚底蕴，由衷钦佩云南经济社会日新月异发展面貌，特别是消除绝对贫困、人民积极向上的精神风貌令人深受鼓舞。王群大使等接受了中外媒体专访。此外，作为庆祝今年中文日的配套活动，云南专题图片展日前在维也纳联合国城成功举办，王群大使与全面禁核试条约组织执行秘书弗洛伊德共同参观了图片展。此次中文日活动期间还将继续举行为期一周的文化展演，多角度展现中国各族人民心连心、人与自然和谐相处、全面发展进步的新风貌。

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