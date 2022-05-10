人民网东京5月10日电 （记者岳林炜）9日，日本伙同七国集团国家发表所谓外长声明，公然对香港特区第六任行政长官选举说三道四，诋毁抹黑香港选举制度，粗暴干涉中国内政和香港事务，严重违反国际关系基本准则。中方对此表示坚决反对和强烈谴责。

香港特别行政区第六任行政长官选举顺利举行，李家超先生高票当选。选举过程依法依规、公平公正有序。此次选举的成功举行进一步贯彻了“爱国者治港”原则，充分彰显了香港特区新选举制度的进步性优越性，是发展香港特色民主的又一次成功实践。事实充分证明，香港新选举制度是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际情况的好制度，体现了香港社会各界团结奋进的主流民意和强烈共识。今年是香港回归祖国25周年，“一国两制”伟大实践进入新阶段。相信新任行政长官必将带领新一届特区政府和各界人士，共同开创香港良政善治的新局面。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。任何打着民主的幌子操弄香港问题、干涉中国内政的行径，任何破坏香港繁荣稳定、遏制中国发展的企图，都不会得逞。中方严肃敦促日方认清历史大势和时代潮流，恪守国际关系基本准则和中日四个政治文件精神，立即停止以任何形式插手香港事务和中国内政，立即停止破坏香港繁荣稳定，避免给中日关系带来进一步损害。

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