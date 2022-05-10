中国驻日本使馆发言人就日本伙同七国集团发表涉港外长声明表明严正立场
2022年05月10日14:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京5月10日电 （记者岳林炜）9日，日本伙同七国集团国家发表所谓外长声明，公然对香港特区第六任行政长官选举说三道四，诋毁抹黑香港选举制度，粗暴干涉中国内政和香港事务，严重违反国际关系基本准则。中方对此表示坚决反对和强烈谴责。
香港特别行政区第六任行政长官选举顺利举行，李家超先生高票当选。选举过程依法依规、公平公正有序。此次选举的成功举行进一步贯彻了“爱国者治港”原则，充分彰显了香港特区新选举制度的进步性优越性，是发展香港特色民主的又一次成功实践。事实充分证明，香港新选举制度是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际情况的好制度，体现了香港社会各界团结奋进的主流民意和强烈共识。今年是香港回归祖国25周年，“一国两制”伟大实践进入新阶段。相信新任行政长官必将带领新一届特区政府和各界人士，共同开创香港良政善治的新局面。
香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。任何打着民主的幌子操弄香港问题、干涉中国内政的行径，任何破坏香港繁荣稳定、遏制中国发展的企图，都不会得逞。中方严肃敦促日方认清历史大势和时代潮流，恪守国际关系基本准则和中日四个政治文件精神，立即停止以任何形式插手香港事务和中国内政，立即停止破坏香港繁荣稳定，避免给中日关系带来进一步损害。
(责编：王禹蘅、常红)
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