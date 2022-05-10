人民网首尔5月10日电（周玉波、曹翔宇） 韩国第20届总统尹锡悦的就职典礼于当地时间5月10日上午11时，在首尔汝矣岛国会广场举行。

“正义总统”尹锡悦职业生涯回顾

现年61岁的尹锡悦曾任韩国检察总长。在长达26年的检察官生涯中，他主导过多起大案件调查。因不畏强权，行事风格果敢，被民众称为“铁面检察官”。

2003年，尹锡悦参与对时任总统卢武铉的“左膀右臂”安熙正收受“政治秘密资金”事件的调查，表现活跃；2006年，尹锡悦作为核心检察官，调查现代汽车秘密资金事件，拘留现代汽车会长郑梦九，丝毫不给出身现代集团的时任总统李明博留面子；2008年，他参与曾牵连韩国前总统李明博的“BKK证券公司违规操纵股价案件”调查；2011年，他主导釜山储蓄银行事件调查，拘留起诉了李明博胞兄——前新世界党议员李相得。这也是自1948年韩国建立宪政以来首次出现总统直系亲属在总统本人任职期间被捕的案例。

2013年，尹锡悦参与了韩国国情院介入总统选举事件的调查，后因与检方发生矛盾而被降职；2016年， 他担任朴槿惠“亲信干政门”事件特别调查小组组长，在该事件的调查中做出了突出贡献；2017年，尹锡悦因此前经历获文在寅政府重用，被提拔出任检方核心要职——首尔中央地方检察厅厅长，之后坐镇指挥调查朴槿惠“亲信干政门”和李明博贪腐案等，直接导致两位前总统入狱；2019年7月，尹锡悦被时任总统文在寅破格提拔为检察总长，但后来因为坚持调查法务部部长曹国等多名执政党阵营要员，反对检察系统改革，与文在寅站在了对立面，最终辞职加入国民力量党，成为总统候选人。

2022年3月10日凌晨，尹锡悦凭借“正义检察官”的形象以微弱优势确认当选韩国第二十届总统，实现了从共同民主党到国民力量党的“政权交替”。

总统就职典礼风格“亲民”

10日上午，尹锡悦首先前往国家公墓国立显忠院祭拜，随后于11时出席就职典礼。在往届韩国总统就职典礼上，总统一般乘坐专车来到演讲台前发表就职演说。但这次，尹锡悦却展现了自己的风格。他乘车抵达国会后便走下专车，步行穿越观礼人群，还不时与人群握手、“自拍”，展现了“亲民”形象。

经过国会广场的喷泉后，分别来自韩国东部大邱市的男孩儿和来自西部光州市的女孩儿代表全国民众，向新任总统尹锡悦献上了祝贺的花束，这也暗示着韩国两大政治票仓——岭南和湖南地区将超越地域分歧，团结一心。总统就职典礼准备委员会委员长朴柱宣曾介绍，小朋友献花环节象征着“东西和谐”。

随后，尹锡悦和夫人金建希女士，以及20名“国民希望代表”走上演讲台。接着尹锡悦走下台阶进行短暂的就职宣誓后，发表了约20分钟的演讲。

尹锡悦在讲台上进行就职宣誓。图片来源：韩国外媒记者中心

演讲的主要内容是恢复自由民主主义和市场经济。在韩国未来发展问题上，尹锡悦表示，将以自由、人权、市场、公平和团结为基础，努力实现韩国经济再腾飞、构建全新的韩国。他还强调将切实履行职责，让韩国成为受国际社会尊重的国家。

据悉， 共有4.1万名各界人士收到了总统就职典礼的邀请函，其中包括前总统文在寅夫妇、前总统朴槿惠、国会朝野议员及各国使团代表。

据悉，就职典礼结束后，尹锡悦将前往总统府办公并先后出席国会举办的庆祝活动和外宾欢迎晚宴。

前总统府青瓦台当日对韩国民众全面开放

3月20日，尹锡悦宣布要将总统办公室搬出青瓦台，迁至位于首尔市龙山区的国防部大楼，实现“将青瓦台还给民众”的公约。虽然，这一决定一度遭到了很多韩国民众的反对，但韩国政府于4月6日表决通过了总统府搬迁的预算安排预案，同意拨款360亿韩元（约合人民币1.9亿元）用于迁址计划。相关部门表示，搬迁方案将分阶段执行。4月8日，韩国国防部开始“搬家”，为新总统府腾出空间。

5月10日青瓦台开放，民众前去参观。人民网记者 裴埈基摄

总统就职典礼当天上午10时，青瓦台正式向民众全面开放，青瓦台后方的北岳山南坡登山线路也同步开放，这吸引了一大波登山爱好者。据悉，原本只要在网上预约即可免费进入青瓦台，但由于申请人数过多，很多人无法获得入场机会。因此，有民众开始在二手网站上花高价购买进入青瓦台参观的名额。

据悉，自5月10日起，青瓦台将在每日清晨7时至下午7时对外开放，预计日均接待游客最多可达39,000人。第一波开放将从5月10日持续至20日，共11天。

面临多重挑战的“新政府”

5月3日，韩国总统职务交接委员会委员长安哲秀公布了尹锡悦政府的施政蓝图、目标及具体课题。尹锡悦政府以“建设再次腾飞、共同富裕、以民为本的韩国”为施政愿景，表现出提升国家竞争力、实现国家与个人生活共同发展的意愿。其六大施政目标包括 ：建设尊重常识的正直国家；建立民间主导、政府助力的充满活力的经济体系；建设温暖同行、共同幸福的社会；用自律和创意大胆开拓未来；建设致力于自由、和平、繁荣的全球中心国家；开创处处宜居的地方时代。这些施政目标显示出新政府将经济主导权归还于企业和普通民众，以此释放民间创意和活力的决心。

中韩关系方面，尹锡悦政府认为中国是韩国的最大贸易伙伴，因此韩方有必要与中方保持和发展合作关系，并将在互相尊重与合作的基础上推进对华外交工作。此外，尹政府还提出在各领域加强中韩双边合作，促进高层交流与对话。

5月5日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示：中韩是永远的近邻，也是重要合作伙伴。我们祝愿友好的邻邦韩国各项事业蓬勃发展，希望中韩友好合作不断迈向更高水平。相信在双方共同努力下，中韩关系会与时俱进，不断向前发展。

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