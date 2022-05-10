新华社墨西哥城5月9日电 专访：美激进货币政策将阻碍墨西哥等新兴经济体复苏——访墨西哥金融分析师西列尔

新华社记者吴昊 廖思维

墨西哥BASE银行经济金融分析师加芙列拉·西列尔日前接受新华社记者视频采访时表示，美国联邦储备委员会采取的激进货币政策将阻碍墨西哥等新兴经济体经济复苏。

美联储4日宣布加息50个基点，创下美联储2000年以来单次加息最大幅度。美货币政策大幅收紧引发外界对美国经济乃至世界经济增速放缓的担忧。

西列尔表示，墨西哥经济对美国依赖度高，如果美国经济增速下滑，墨西哥今年增速预期也将由1.5%下降至1%及以下水平，经济复苏陷入更难境地。

她表示，墨西哥采取自由浮动汇率制，本币比索有较高流动性。在美联储加息背景下，许多投资者针对比索进行投机活动，将增加比索汇率不稳定性。

西列尔说，许多新兴经济体对美经贸依赖度高，尤其是金融领域。在利率政策方面，一些经济体如不与美联储保持同步，将遭到来自市场的不利反馈；若继续提高利率，则会进一步推高个人贷款、企业贷款和运营的成本，尤其影响新兴经济体消费复苏。

美联储3月开启加息周期后，拉美国家物价及债务压力进一步增加。墨西哥央行3月24日宣布，将基准利率从6%上调至6.5%。这是墨西哥央行连续第七次加息，理由是通胀率预期走高，以及地缘政治冲突带来不确定性。

西列尔认为，墨西哥央行为维持对美国利率差和应对高通胀局面，可能将基准利率上调，这也将进一步减缓墨西哥投资复苏。

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