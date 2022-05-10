新华社贝鲁特5月9日电（孔康谊 何丹）中国第20批赴黎巴嫩维和部队9日向黎南部地区日不肯镇村庄捐赠了包括抗高血压药、抗菌药、外用药、止痛药等常用药和6个品种的医用耗材。

5月8日是第75个“世界红十字日”，中国赴黎维和部队为驻地百姓送医送药，受到当地民众热烈欢迎。本次捐赠由中国第20批赴黎维和部队指挥部统一安排，其所属多功能工兵分队和医疗分队共同参加。

医疗分队医生耐心为当地诊所医生讲解药品的使用方法和注意事项，还详细了解诊所情况，为下一步提供针对性援助打下基础。医疗分队药师何丹表示：“这次义诊活动，我们根据当地的需求做了精心的准备和安排，希望能帮助这里的患者早日康复。”

当地医疗机构负责人斯罗尔说：“我们特别感谢中国维和部队，在我们最困难的时候给予我们最真切的援助。这些药材将在我们的医疗救援工作中发挥重要作用。”

中国赴黎维和部队经常开展医疗义诊活动，让居民不出远门就能体验到来自中国的优质医疗服务，缓解了当地人看病贵、看病难的问题。多功能工兵分队副分队长齐鹏飞介绍：“这是我们的第11次捐赠活动，今后我们会继续力所能及地帮助当地民众解决实际困难，用真情传递爱心和温暖。”

中国第20批赴黎维和部队自2021年8月部署到位以来，在顺利执行各类维和任务的同时，面向当地民众，以义诊和捐赠等多种方式，积极开展人道主义援助，受到联黎部队和当地民众广泛赞誉。

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