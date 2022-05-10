新华社北京5月10日电 伊朗外交部9日说，欧洲联盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉本周将访问伊朗。

2021年5月19日，在奥地利维也纳，欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉出席伊核全面协议联委会新一轮恢复履约谈判政治总司长级会议后接受采访。新华社记者郭晨摄

莫拉此行意在推进伊朗核问题全面协议相关方谈判。伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德9日在例行记者会上说，莫拉访伊期间，将与伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表阿里·巴盖里会谈。

围绕伊核谈判，伊朗和美国正通过欧盟交换意见。哈提卜扎德说，伊朗的“红线”得到尊重，莫拉的到访表明伊核谈判在正确道路上推进。如果美方作出决定、取消针对伊朗的制裁，伊朗能在莫拉访问结束后立即与美方达成协议。

伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬此前表示，“充分争取经济红利和有效解除制裁”是伊朗在伊核谈判中的首要任务。

除解除制裁，谈判中僵持的问题还包括伊朗要求美国政府将伊朗伊斯兰革命卫队从恐怖组织名单中移除。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

博雷利7日接受媒体采访时说，他在寻求“中间路线”解决美伊依旧存在的问题。他希望莫拉访问伊朗，认为欧盟外交努力是挽救伊核协议的“最后一颗子弹”。（陈立希）

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