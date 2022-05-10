新华社北京5月10日电 （国际观察）俄乌冲突“世界冲击波”之政治篇——世界秩序深刻演变 美国霸权失道寡助

新华社记者柳丝

俄乌冲突仍在持续，它对国际格局的冲击不断显现。在美国宣扬西方所谓“空前团结”之时，许多国际观察人士看到的是：美欧利益分歧难以化解，大多数发展中国家拒绝对俄实施制裁，美国霸权失道寡助之势越发清晰。

美欧“应急团结”难持久

分析人士指出，从表面上看，俄乌冲突使安全上高度依赖美国的欧洲多国暂时加强了与美国的捆绑。然而，在乌克兰危机逐步升级过程中，美欧之间牺牲的是欧洲的利益，维护的是美国的霸权。这种不平等关系与利益分歧难以消除，再加上地缘位置的不同，决定了眼下双方相互抱团其实只是一种危机刺激下的“应急团结”，注定难以持久。

西班牙马德里自治大学原国际法和国际关系学教授安古斯托·萨莫拉尔日前撰文一针见血地戳穿美国的心思：“美国深知单打独斗不行，所以急于招募那些愿意拿出相当部分预算来弥补美国的劣势、并且可以在对付俄罗斯的战争中充当炮灰的国家。这可以解释为何美国拒绝与俄罗斯就安全问题谈判，因为问题不是乌克兰的独立和主权，而是将乌克兰作为陷阱，以便欧洲盲目地集体承担作为美国大西洋侧翼的角色。”

一边是美国渔翁得利大发“战争财”。俄乌冲突升级后，加拿大和德国分别计划从美国洛克希德-马丁公司购买88架和35架F-35型隐形战机，波兰计划购买数架美国通用原子公司生产的MQ-9型“死神”无人机，一些东欧国家打算采购美国的“毒刺”便携式地对空导弹和“标枪”反坦克导弹。美国还趁着欧洲天然气供应严重不足，迅速与欧盟达成协议，计划今年额外向欧盟市场提供至少150亿立方米液化天然气。

一边是欧洲经济民生遭严重冲击。受对俄制裁影响，欧洲食品和能源价格飞涨，今年3月欧元区通胀率升至7.5%，创历史新高，波罗的海三国及荷兰通胀率甚至高达两位数。根据国际货币基金组织最新预测，今年欧洲发达经济体和新兴经济体的增速将分别降至3%和3.2%，较今年1月发布的预测分别下调1个百分点和1.5个百分点。

美国得利，欧洲遭殃，这使得二者的“团结”缺乏牢固根基。意大利前经济发展部副部长米凯莱·杰拉奇说，西方对俄制裁实质上是在伤害欧洲，而美国付出的成本是最低的。“美国迅速结束冲突的动机并不存在，因为是欧洲人在付出最大的代价。”

发展中国家拒绝站队

美国是俄乌冲突的始作俑者，又以冲突为由对俄实施极限制裁，肆意损害他国利益，令许多发展中国家进一步看清美国的自私与霸道。因此，在对俄制裁问题上，很多国家拒绝美国施压胁迫，充分显示出美国霸权不得人心。

美国“反对战争”网站日前刊登马萨诸塞大学教授约翰·沃尔什的文章说，俄乌冲突升级后，世界上大部分国家并未站在美国一边制裁俄罗斯。“在全世界近200个国家和地区中……有约170个拒绝加入制裁。这些国家人口占世界人口的大多数。”

亚太地区的印度和东盟国家是美国极力拉拢的对象，但在俄乌冲突问题上，它们大多不愿选边站队。印度还不顾美方施压，大量增购俄原油。绝大多数阿拉伯国家同样拒绝在对俄立场上追随美国。在西方对俄制裁导致国际能源价格暴涨的情况下，美国对海湾盟友展开密集外交，试图说服它们增加石油生产，结果遭到冷遇。在拉美，地区大国巴西、墨西哥、阿根廷等均明确表示，不会对俄采取制裁措施。非洲国家也普遍持相同立场。南非总统拉马福萨表示，俄乌冲突的根源在于北约东扩。乌干达总统穆塞韦尼表示，这场冲突暴露出西方的双标。

正如沃尔什所言，如果将人类看作一个整体，那么在对俄制裁问题上被孤立的实际上是美国及其盟友。

美国霸权失道寡助

俄乌冲突让越来越多国家看清美国的真实面目和企图。“一些国家实施的单边经济制裁，超越了全球制度环境中的任何讨论范畴，是世界体系变化或‘失序’的一部分……它们甚至引发了关于向新世界秩序过渡的思考。”阿根廷经济学家胡利奥·C·甘比纳在一篇文章中写道。

长期以来，美国利用军事霸权、美元霸权，肆意对他国发动战争、实施制裁，严重破坏以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，严重损害包括其盟友在内的世界各国利益。“要与美国交往，就必须始终牢记这句话，‘美国没有朋友，只有利益’。眼下很明显的是，美国战略家们策划了俄乌冲突，其目的是试图阻止帝国的衰落，防止包括欧洲在内的、有能力争夺全球霸权的多极崛起。”古巴《格拉玛报》刊文指出。

世界上越来越多人已经看清，为维护自身霸权，美国不仅推动俄乌冲突一步步升级，拉拢西方国家对俄施加极端制裁，冲击全球经济民生，还强化美国主导的军事同盟体系，大搞集团政治、阵营对抗，严重破坏全球治理体系，令进入动荡变革期的世界面临更多难题。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃担忧，全球分裂为若干地缘政治和经济板块的风险日益加剧，全球治理的碎片化“可能会让我们完全无力应对其他全球性挑战，如气候变化带来的生存威胁”。

得道多助，失道寡助。作为世界最大乱源的美国，其霸权的衰落与世界的多极化趋势一样不可逆转。西班牙政治分析家马诺洛·莫内雷说：“一个普遍共识是，我们正处于时代转型中，其特点是美国霸权的衰落和新势力的出现，这些新势力在客观上质疑美国定义的秩序，我们正在向多极世界过渡。”（参与记者：张远、孙浩、韩冰、乔继红、刘阳、吴宝澍、辛俭强、刘佑民、刘赞、陈璐）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)