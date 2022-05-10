原标题：文在寅作别 尹锡悦履新

新华社北京5月9日电 韩国总统文在寅9日在青瓦台发表告别演说，呼吁重启朝鲜半岛南北对话，呼吁国民团结应对国家面临的挑战。他的任期于当天午夜结束。

10日零时，候任总统尹锡悦将在位于首尔龙山区的新总统府地下堡垒听取韩军联合参谋本部汇报，开始履行总统职责。

告别演说

文在寅在10分钟告别演说中回顾五年任期，重点提到，他2017年5月上任时，朝鲜半岛由于朝鲜接连开展核试验和洲际弹道导弹试射面临“战争危机”，在他努力下，2018年韩朝双方进入“对话阶段”，给人们带来半岛和平繁荣的希望。

韩联社援引演说内容报道，在他任内，韩朝关系未能更上一层楼，“不能只怪韩国的决心和努力不够，有些壁垒光凭我们的意志难以逾越”。

“和平是我们生存的条件，是繁荣的条件，”文在寅说，“我真切希望，随着南北对话重启，促进半岛无核化与和平机制化的努力将持续。”

文在寅希望尹锡悦领导的新一届政府“继承和发展往届政府积累的成就”。

鉴于3月总统选举投票结果凸显政治对立和社会分化，文在寅强调，“团结人心比任何其他事情更重要”。

文在寅还列举其他执政“成就”，包括新冠疫情防控、经济从疫情中复苏、发起碳中和倡议，并为此感谢国民贡献。

“我终于卸下总统的重担，”文在寅说，“现在，我将回到普通公民的生活，为全体国民的幸福祈祷。”

龙山地堡

文在寅定于9日傍晚6时下班，届时将同妻子金正淑从青瓦台正门走出，向送行民众致意。随后，他将下榻首尔市的临时住所，通过热线电话行使军队统帅权直至当天午夜。

尹锡悦团队人员9日说，10日零时，尹锡悦将作为韩军最高统帅，在设于国防部大楼地堡内的国家危机管理中心战情室首次听取联合参谋本部电话汇报。

国家危机管理中心之前设在青瓦台地下掩体，用于召开国家安全保障会议。按照尹锡悦的竞选承诺，总统府将从青瓦台迁至国防部大楼，国家危机管理中心也转移至国防部大楼“龙山地堡”，国防部人员则进驻附近的联合参谋本部办公楼。

韩联社分析，尹锡悦在“龙山地堡”听取汇报，意在打消把总统府搬迁至龙山区引发的安保忧虑。

文在寅及前任总统朴槿惠履新当天均在家中首次听取联合参谋本部汇报。

就职典礼

尹锡悦的就职典礼定于10日上午11时在国会大厦前举行。

据典礼筹备委员会发言人介绍，尹锡悦当天将在车队进入国会大厦区域后下车，步行180米穿过广场，沿途同支持者握手。发言人强调，往届总统就职时，在车队径直开到典礼台前才下车。

典礼台下，一名来自东南部城市大邱的男孩和一名来自西南部城市光州的女孩将向尹锡悦献花，象征韩国“东西和谐”。

就职演说将持续25分钟。发言人说，尹锡悦敦促筹备委员会不要邀请知名艺人参加庆祝表演，并且在演出时体现总统府搬到龙山的主题。届时，典礼台两侧大屏幕将播出当天青瓦台对公众开放的画面。

典礼结束后，尹锡悦取消传统的车队游行，将先到访附近老年人社区中心和儿童公园，然后到新总统府开始办公。

韩国民调机构“真实计量器”9日发布的调查结果显示，民众对尹锡悦施政前景的乐观预期较上次调查略增1.7个百分点，升至51.4%。（胡若愚）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)