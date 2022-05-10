人民网堪培拉5月10日电 （记者陈效卫）澳大利亚统计局日前发布的数据显示，今年一季度澳消费者价格指数（CPI）同比增长5.1%，增幅创2001年以来新高。通胀高企，导致澳大利亚生活成本上升，民众普遍感到“吃不消”。

堪培拉市民哈里斯告诉记者，澳大利亚三种汽油中最便宜的91号无铅汽油，今年在2-3月两个月内就从1.79澳元/升（1澳元约合4.733元人民币）涨到2.2澳元/升，很多人被迫减少开车次数。

价格飙升的不仅是汽油。澳统计局价格统计主管米歇尔·马夸特认为，在日常消费品中，牛肉和蔬菜价格涨幅最大。与5年前相比，牛肉糜目前价格为13.5澳元/公斤，涨幅约为21%。一颗西兰花，更是涨到了9.9澳元。

澳大利亚央行行长菲利普·洛伊指出，过去物价与工资通常是一种螺旋式上升关系，但新冠肺炎疫情以来，这种趋势已明显减弱。澳统计局今年2月公布的数据显示，2021年商品价格的涨幅为7%，而工资平均涨幅只有2.3%，预计今年的整体情况会更糟。澳媒称，家庭主妇们普遍有这样的痛苦体验：钱包感觉越来越紧，同样的钱再也装不满购物车了。

哈里斯坦言，工资不断贬值，疫情下又无法开源，节流便成了很多民众生活的首选。悉尼市民弗兰克说，他现在每次买菜都要“三思而后行”：力拒高价的反季节水果，只选择便宜的蔬果店，且通常只买4澳元/公斤或以下的蔬果，预算的上限是6澳元/公斤。

物价的上涨让堪培拉公务员罗森菲尔德改变了饮食习惯。“我现在更多地关注那些不是那么昂贵的饭菜，比如尝试米饭和豆子。”罗森菲尔德说，“如果我发现家里还有剩菜，就会拒绝和朋友一起下馆子，不再像以前那样大手大脚地把剩菜扔掉。”

与普通市民相比，以前“不识愁滋味”的澳大利亚农场主也被迫过上苦日子。新冠肺炎疫情使澳大利亚长期关闭国境，导致短工签证和技术移民签证人数骤减，很多蔬果无人采摘。几个月前新南威尔士州农场主在媒体上打出了“樱桃摘二送一”的诱人广告，即每摘2公斤樱桃，可免费拿走1公斤，但仍没有出现人山人海的景象。道理很简单：驱车来回太耗油，总体上得不偿失。因此，价格高达20-30澳元/公斤的车厘子对很多人仍“不自由”，而农场主只能眼睁睁地看着鲜嫩可口的水果烂掉。

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