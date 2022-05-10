新华社维也纳5月9日电（记者刘昕宇）主题为“七彩云南·世界共享”的2022年维也纳联合国中文日活动9日拉开帷幕。

本次活动由中国常驻维也纳联合国代表团、云南省相关单位、维也纳联合国中文会等共同主办，以视频方式举行，通过多个主流新媒体平台同步直播。

中国常驻维也纳联合国代表王群，中共云南省委常委、宣传部长曾艳，联合国维也纳办事处总干事瓦利，国际原子能机构总干事格罗西，全面禁止核试验条约组织执行秘书弗洛伊德，联合国工业发展组织副总干事国吉浩，以及来自俄罗斯、意大利、荷兰等国家和国际组织的代表200余人出席活动开幕式。

王群在致辞时表示，当前和平与发展的时代主题面临严峻挑战，人类比以往任何时候都更需要超越意识形态分歧与隔阂，加强团结合作，促进文明和谐共存。本次中文日活动旨在为世界文明交流互鉴和民心相通注入新动力，在特殊时期彰显世界多样和人类团结的价值观。

王群说，作为本次活动主题的中国云南，既有秀丽山川和多元文化之美，又有绿色生态、和谐团结、开放包容之美，是新时代中国的缩影，是中国梦的云南篇章。

瓦利、格罗西、弗洛伊德、国吉浩等先后致辞，热烈祝贺中文日活动开幕，积极评价中国在经济社会发展、减贫和民生改善、生态文明建设等领域取得的巨大成就，高度赞赏以云南少数民族文化为窗口展示出的中华文化的丰富和深邃内涵，及其为促进人类文明交流互鉴和建设多彩世界所发挥的重要作用。

在开幕式演出环节，云南艺术家以“云端”方式呈现了歌曲、民族舞蹈等精彩节目。嘉宾们纷纷表示，演出展现了云南经济社会日新月异的发展面貌和人民积极向上的精神风貌，中华文化的深厚底蕴令人赞叹。

据悉，本次中文日活动将持续至13日，其间还将举行多场文化展演。作为本次中文日配套活动的云南专题图片展日前在维也纳联合国城举办。

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