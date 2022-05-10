人民网布鲁塞尔5月9日电 （记者牛瑞飞）5月9日，中国驻欧盟使团发言人就欧盟涉香港特区行政长官选举声明答记者问。全文如下：

问：5月8日，欧盟外交与安全政策高级代表代表欧盟就香港特区行政长官选举发表声明，称选举违背民主原则和政治多元化，是拆解“一国两制”原则的又一步骤，呼吁中方和香港当局遵守其国内和国际承诺。中方对此有何回应？

答：5月8日，香港特别行政区第六任行政长官选举顺利圆满举行，李家超先生高票当选，特区各界予以积极评价和热烈祝贺。欧方罔顾国际法和国际关系基本准则，公然诋毁抹黑特区选举，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

此次选举是香港实现由乱到治重大转折后举行的首场行政长官选举，是香港新选举制度的又一次成功实践。整个选举过程依法依规，公平公正，规范有序，社会参与广泛深入，充分彰显民主。李家超先生高票当选，充分反映香港社会对其高度认同和肯定。事实充分证明，香港新选举制度是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际的好制度。今年是香港回归祖国25周年，“一国两制”伟大实践进入新阶段，相信在新一届特区政府带领下，站在新起点的香港必将再创新辉煌。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。我们敦促欧方恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止以任何形式插手香港事务，立即停止干涉中国内政，以免影响中欧关系大局。

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