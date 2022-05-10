新华社布达佩斯5月9日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班9日在布达佩斯会见到访的欧盟委员会主席冯德莱恩，商讨欧盟对俄罗斯新一轮制裁问题。双方均表示会谈取得进展，但未达成协议。

在会谈后，冯德莱恩在社交媒体发文说，她与欧尔班的讨论有助于澄清与制裁和能源安全相关的问题。“我们取得了进展，但还需要进一步的工作。”

参加会谈的匈牙利外交部长西雅尔多在社交媒体上说，匈方向冯德莱恩详细通报了欧盟第六轮对俄制裁措施将对匈牙利产生的影响。他说，此轮制裁将给匈牙利带来巨大问题，将危及匈牙利的能源安全。

西雅尔多强调，匈方要求研究这些问题，只要欧盟委员会不为这些问题提供解决方案，匈牙利就不能支持这一轮制裁。“我们已经取得进展，但要我们改变立场，还需要很多讨论。”

欧盟委员会4日提交了第六轮对俄罗斯制裁措施提案，其中包括今年年底前全面禁止进口俄石油。按照欧盟规则，欧委会的提案需得到27个成员国一致同意才能生效。冯德莱恩此前承认，由于一些成员国在能源上高度依赖俄罗斯，提案获得通过并不容易。

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