本报记者 牛瑞飞

近期，欧盟委员会发布了扩大欧盟地理标志计划新提案，将部分手工艺品和工业产品纳入其中，以保护相关产品的知识产权和原产地声誉，有望于2024年生效。据估计，欧盟将有超过800种产品可以从新提案中受益，预计20年后，这些产品的出口量将从4.9%增加到6.6%，还有望创造约33万个新工作岗位。

在欧盟，地理标志被认为是质量的保证，可以提高产品声誉，当地旅游业也因此受益。欧盟已就农产品和食品建立地理标志保护，大大促进了食品、葡萄酒和烈酒等在欧洲地区的销售。但欧盟还没有建立机制保护与手工艺品或工业产品相关的特定属地技能和传统品质。同时，部分成员国虽针对上述产品建立保护制度，但不同国家的规则差异化导致保护成本高昂。

布鲁塞尔的一家超市售卖一款拥有原产地保护标志的西班牙伊比利亚火腿。一名售货员正在展示西班牙独特的切片技术，将火腿切成薄片，供顾客品尝。这名售货员对记者说：“很多本身享受原产地保护的高品质农产品，必须配上同样需要保护的独特加工方式，才能让消费者真正体会到食物的美味。将食物本身及其加工和烹饪技艺共同保护起来才更有价值。”

欧盟委员会负责内部市场的专员蒂埃里·布雷顿说：“欧洲拥有很多世界闻名的手工艺品和工业产品，新的保护框架将提升这些产品的市场信任度，使其从知识产权保护中获取更多收益。”

具体来看，本次提案将地理标志保护范围扩大到天然石材、珠宝、纺织品、餐具、玻璃和瓷器等手工艺品和工业产品。符合条件的产品需源于特定地区或国家，其质量、声誉或其他特征应主要归因于原产地，并且至少有一个生产步骤在原产地完成。产品生产者需首先向本国政府提交地理标志申请，通过评估后由该国相关部门提交给欧盟知识产权局，后者拥有最终决定权。

著名的波兰博莱斯瓦维茨瓷器就出现在了第一批保护名单中。博莱斯瓦维茨是波兰的一个小镇，中世纪时那里就已经大规模生产瓷器了。如今，博莱斯瓦维茨瓷器的每一道工序，包括制坯、上釉、烧制等，都有非常严格的工艺要求，其瓷器生产基本延续了中世纪的制作流程，从塑形到图案绘制全部手工完成，每一个产品都是独一无二的。当地从业者希望对瓷器工艺的保护能进一步提升产品知名度，让更多年轻人对其生产工艺产生兴趣，让博莱斯瓦维茨瓷器得到进一步传承和发展。

欧盟委员会认为，地理标志计划有助于保护知识产权，打击假冒产品，确保公平竞争，并且能够对欧洲地区传统技能和相关工作岗位提供保护，促进行业发展繁荣。欧盟委员会鼓励将此制度纳入欧盟与第三国的贸易协定。

欧盟委员会负责竞争事务的专员玛格瑞特·维斯塔格表示，欧洲许多地区的就业和增长潜力尚未开发，尤其是在手工业和制造业，许多中小企业世代相传并且拥有精湛的制造技能，但缺乏动力和资源来将这些技能持续传承和发展。“地理标志对手工艺品和工业产品的保护，有利于提升特定地区或生产者在欧洲乃至全球的竞争力。”维斯塔格说。

（本报布鲁塞尔5月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)