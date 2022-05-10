本报记者 王传宝

第四届“阿尔及利亚创业挑战计划”近日启动。这是阿尔及利亚政府为推动本国农业和金融领域的初创企业发展而推出的重点举措。计划主要涉及食品和金融科技初创挑战，重点针对农业、渔业、金融等初创企业的发展和创新。阿尔及利亚证券交易监管委员会及银行、保险和法律等部门作为合作方参与。

“阿尔及利亚创业挑战计划”致力于支持新兴发展行业的创新者和初创企业的发展，已对4000多家初创企业和项目发起人给予了支持，成为阿尔及利亚政府扶植和帮助本国初创企业发展的重要平台之一。去年，该计划获得联合国粮农组织等国际机构颁发的多项国际大奖。

阿尔及利亚经济结构相对单一，石油和天然气是该国重要经济支柱。近年来，阿尔及利亚政府推行经济多元化发展战略，努力促进可持续发展，扶植初创企业发展是该战略的重要组成部分。2020年开始，阿尔及利亚政府对初创企业的扶持力度明显加大。

阿尔及利亚政府积极为初创企业解决融资问题。2020年10月，阿尔及利亚政府专门设立“初创企业基金”，由政府与6家主要商业银行共同出资组成，目前已发放5.1亿阿尔及利亚第纳尔（1美元约合146阿尔及利亚第纳尔）的资金，涉及服务、信息和通信技术、健康、交通和旅游等18个行业。同时，阿尔及利亚政府鼓励其他金融机构为初创企业融资提供便利。政府还推出税收优惠政策，自初创企业获得政府认定之日起，在4年有效期内，可免除初创企业的单一税、总收入所得税、利润税和职业行为税等，经批准可延长1年。

除创业挑战计划外，阿尔及利亚政府每年举办一次初创企业年会，为创业者与政府、金融等机构面对面对话搭建平台。政府还不断放宽初创企业的限制范围和对创业者的身份限定，鼓励更多人投身于创业大潮之中。

得益于多项扶持政策，阿尔及利亚国内的初创企业迎来了发展黄金期。据统计，2021年初至今年3月，初创企业申请量多达3.3万多家，其中有751家企业获得政府批准。亚西尔公司是当地创业企业成功的典范。该公司最初在阿尔及利亚境内提供网约车平台服务，在政府的扶持下，成立3年多来，其业务范围不断扩展，目前已发展成为提供网约车、“最后一公里”配送等的多边服务平台。除阿尔及利亚外，该公司还在摩洛哥、突尼斯、加拿大、法国等国家的25个城市拥有约400万用户。

（本报阿尔及尔5月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)