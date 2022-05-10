本报记者 张慧中 马 菲 彭 敏

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互联网不是法外之地，更不能成为有害信息滋生、传播的土壤。近年来，许多国家持续出台网络安全法案，加大了依法治理网络乱象的力度，强化网络平台的日常监管，重点整治网络暴力、散播谣言、侵犯个人隐私等问题，努力净化网络生态。

德国——

打击网络仇恨言论和虚假新闻

疫情防控期间，德国网络平台上出现了大量针对社交限制措施的不同声音，其中不乏相互攻击与辱骂的仇恨言论。根据数据门户网站Statista的统计，2020年德国警方记录在案的各类网络仇恨言论投诉有约5840起，比2019年增加了1600多起。仅首都柏林一个城市，2020年前11个月收到的网络仇恨言论投诉数量就同比增加了45%。

德国治理网络乱象力度持续加大。今年2月1日起，德国实施了更加严格的法律规定，要求用户数量超过200万的网络社交媒体，不仅要及时删除相关网络暴力内容，还必须将相关内容及发布用户的IP地址在联邦刑事警察局进行注册，这些帖子也会被定向提交至新成立的网络刑事犯罪内容中央报告办公室，专业人员将对相关报告进行处理。

从3月22日开始，德国联邦刑事警察持续开展全国性行动，对网络平台出现的仇恨言论和不实信息进行突击性调查。德国联邦刑事警察局局长霍尔格·明希表示，任何人通过网络平台发表相关言论时，一旦出现造谣、诽谤和威胁等不实、不良内容，其言论自由权就会受到限制，并可能承担刑事责任。

德国打击网络仇恨言论和虚假新闻的法律名为《网络执行法》，于2017年10月生效，并几经修正。根据法律规定，在德国拥有200万以上用户的社交媒体必须建立一个透明机制，对有关违法内容的投诉进行处理；这些社交媒体还必须遵守报告和记录的义务。在收到投诉后，相关社交媒体必须在24小时内删除“明显违法”内容；如果内容的违法性并非特别明显，社交媒体平台有7天的调查时间来决定是否删除。相关违法内容需在社交媒体后台存储至少10周，以作为证据。网络平台也有义务向执法部门汇报包含相关不良信息的言论，以便有关部门在潜在攻击者转向现实暴力之前对仇恨言论进行阻止。如有违规，相关社交媒体企业将面临最高达5000万欧元的罚款。

德国政府明确指出，网络仇恨言论等有害信息会对公民的言论自由引发“寒蝉效应”，并通过恐吓其目标对象，让其无法自由表达观点，或带有恐惧地参与社会活动，对民主制度造成危害。

韩国——

严惩恶意留言和散播谣言等行为

韩国一直面临严重的网络暴力问题。随着电子设备的普及，韩国青少年深受网暴侵害。韩国放送通信委员会近期针对1.6万余名青少年和成人进行的一项调查结果显示，2021年有约29.2%的青少年和15.7%的成年人遭受过网暴行为。韩国演艺圈也频繁曝出艺人因不堪网暴而自杀的事件。

韩国演艺经纪协会表示，网上的语言暴力给相关人员带来了精神上的痛苦和伤害，这已成为一大社会问题。对于恶意留言，演艺经纪协会将委托调查机构进行调查并采取法律措施。

自2020年3月起，韩国最大门户网站Naver公开了用户在该网站新闻下的所有历史评论，以遏制网民肆意发表恶意评论的现象。除了主动删除的评论外，用户过去所有的评论内容、评论数量以及获赞数量都将被公开。在此之前，该网站用户可以自行选择是否向他人公开自己的评论记录。

目前，韩国法律明确了针对网暴和散播谣言等不法行为的处罚规定。韩国《电子通信基本法》规定，任何人利用电子设备散播谣言而危害到公共利益，将被处以5年以下有期徒刑，罚款最高可达5000万韩元（1美元约合1277韩元）。根据《信息通信网法》，任何人在网上造谣或发布不良信息造成他人名誉受损，将被处以7年以下有期徒刑、10年以下执业资格暂停或5000万韩元以下罚金。

为进一步保护个人隐私和权益，韩国实施的《个人信息保护法》禁止有关机构在未经本人同意的情况下收集与使用个人信息，并禁止把个人信息提供给其他机构。如果未经本人同意将个人信息提供给其他机构或将个人隐私公之于众，最高可处以5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚金。

韩国社会相关机构还通过设立预防网络暴力教育网站、开展研讨会和线上线下活动、街头宣传等多种方式进行预防网络暴力宣传。目前，韩国有5个城市设立了网络伦理体验馆，通过游戏和体验等方式指导用户如何正确使用网络，维护健康的网络空间。韩国放送通信委员会还开设了网络受害救济网站，通过该网站对各类在网络上遭受权利侵害的用户进行名誉损害纠纷调解、审议网络侵权信息并提供相关咨询。

墨西哥——

通过立法整治网络暴力问题

近年来，网络暴力、网络欺诈、网络谣言等案件在墨西哥增多。据不完全统计，在2021年1月至2022年2月期间报告的7000多起网络暴力等案件当中，有65%针对女性。女性在网络平台上遭受网暴和不实信息侵犯的比例增大，不少人也因此遭受心理困扰或自杀。

奥林匹亚·梅洛是遭受网暴的受害者之一。18岁时，前男友在网络社交媒体平台发布了其不雅视频，她也频繁遭受网络言语攻击。但10多年来，她始终无法将不法分子告上法庭，因为此前在墨西哥，网络暴力并不被认为是一种犯罪。奥林匹亚·梅洛没有放弃，牵头起草了以其名字命名的奥林匹亚法案，积极动员各方面力量，共同推动将网络暴力列为犯罪。去年，《奥林匹亚法》获得墨西哥国会通过。墨西哥参议员莫丽娜表示，《奥林匹亚法》是立法机构和政府部门共同推动的结果，也离不开普通公民的不懈努力。

《奥林匹亚法》旨在识别网络暴力并惩罚通过网络数字手段侵犯个人隐私的犯罪。该法律进一步明确了“网络暴力”的覆盖范围，即任何在网络平台上涉嫌以任何技术手段散播不实、不良信息，包括骚扰、威胁、侵犯个人信息等行为，都将面临法律制裁。违反相关法律的人将被处以3—6年的监禁，并支付损害赔偿金。

根据法律，遭受网暴的受害者可以向国家安全委员会网络警察打电话或访问其门户网站和全年365天、每天24小时开放的社交网络进行举报；或者是联系墨西哥各州的安全部长、打电话向控制预防和调查部门报告、联系各大城市的网络警察等进行自我保护。

当前，墨西哥针对网络暴力的举报比例仍很低。根据墨国家统计和地理研究所的数据，墨西哥国内有940万女性曾不同程度地遭受过网络暴力，但只有8.6%的相关行为被当事人揭发并向当局报告。墨西哥城网络信息专员博尼拉表示，政府正努力推动各大网络平台和运营公司投入更多员工，负责调查相关网络暴力和谣言的投诉，并确保尽快删除仇恨言论等不良、不实信息。“民众都应该收到一个明确的信号，即墨西哥政府正在认真对待网络暴力问题，并持续采取严厉措施努力根除它。”

（本报柏林、首尔、墨西哥城5月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)