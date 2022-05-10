任何妄想干扰破坏香港特区繁荣稳定的图谋都注定徒劳无功，任何阻拦香港迈向由治及兴的企图终将是痴心妄想

5月8日，香港特别行政区第六任行政长官选举顺利举行。此次选举是香港新选举制度实施后举行的首次行政长官选举，是全面贯彻落实“爱国者治港”原则的又一次生动实践。然而，七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表却罔顾事实，对选举说三道四，诋毁抹黑中央对港政策和香港特区新选举制度，粗暴干涉中国内政和香港事务。这些西方政客的谬论，再一次暴露了他们见不得香港好、见不得中国好的险恶图谋。

香港实行什么样的选举制度是中国内政，任何外部势力都无权干涉。香港的选举制度好不好，关键要看是否符合香港实际，是否有利于香港的长期繁荣稳定和长治久安。此次选举依法依规、公平公正、平稳有序，展现了香港民主实践新气象。实践证明，新选举制度能够确保通过选举反映民愿、集中民智、为民谋福，实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主的高度统一，是广泛、真实、管用的民主，是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际情况的好制度，为香港实现长治久安和长远发展提供了有力制度支撑。

在香港新选举制度全面落地生根、民主发展优化提升之际，七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表肆意攻击抹黑选举过程和结果，是西方一些政客打着民主自由旗号、干涉中国内政、破坏香港繁荣稳定的一贯操作。他们充满意识形态偏见，固守“民主双标”，对“泛政治化”和黑暴肆虐的假民主拍手叫好，面对符合香港实际、落实“爱国者治港”的真民主却如坐针毡，把自己的伪善嘴脸暴露无遗。包括广大香港同胞在内的全体中国人民对此看得真真切切，这一套政治干预把戏没有任何市场。

七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表对香港特别行政区第六任行政长官选举说三道四，是他们长期抱持文明优越性、自恃“民主样板”的错误思维在作祟，是对自身民主千疮百孔事实的选择性无视。世界上不存在统一的民主模式，只有符合自身实际、能够解决自身问题的民主才是好民主。一些西方国家所谓“民主选举”，实质上是金钱至上的“精英”选举和政治作秀。在这样的“民主选举”中，政党利益、集团利益被无限放大，民众根本长远利益遭到无视。美国等西方国家早已没有资格自诩为“民主样板”。

事实毋庸置疑。香港特别行政区第六任行政长官选举的顺利举行充分表明，香港新选举制度已全面落地生根，香港由乱到治的良好局面正在不断巩固。展望未来，香港正迎来由乱到治走向由治及兴的关键时期，必将在新起点上再创新辉煌。任何妄想干扰破坏香港特区繁荣稳定的图谋都注定徒劳无功，任何阻拦香港迈向由治及兴的企图终将是痴心妄想。西方一些政客应早日认清历史大势和时代潮流，彻底摒弃意识形态偏见，收起干涉中国内政和香港事务的黑手。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)