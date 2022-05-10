新华社北京5月9日电 5月9日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席“全球发展倡议之友小组”高级别视频会议开幕式并发表致辞。

王毅说，去年9月，习近平主席在联合国大会上提出全球发展倡议，就是要唤起国际社会对发展问题的重视，推动加强全球发展伙伴关系，促进国际发展合作，为实现2030年可持续发展目标注入新的动力。

王毅表示，全球发展倡议一经提出就得到国际社会积极响应，100多个国家表示支持，53国加入“之友小组”。建议各方共同努力，从四个方面推动倡议走深走实，开花结果：

一是重振落实2030年议程的全球合作；二是营造加快全球发展的有利环境；三是构建平等均衡的全球发展伙伴关系；四是发挥联合国系统的核心和引导作用。

王毅强调，中国是全球发展的倡导者，更是发展合作的行动派。未来将采取一系列务实举措，推动习近平主席提出的全球发展倡议尽快落地，为全球发展事业作出新的贡献。

一是与新兴市场和发展中国家加强协商；二是增加发展资源投入；三是推动形成各方共同参与的全球发展倡议项目库；四是适时发布《全球发展报告》。

“全球发展倡议之友小组”由中国在联合国发起成立。本次“之友小组”高级别会议主题为“深化全球发展倡议合作，加快2030年议程落实”。联合国秘书长古特雷斯出席开幕式并致辞。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)