本报记者 李晓骁

秘鲁国家考古人类学历史博物馆是秘鲁最大、最古老的博物馆，已有200年的历史。这里收藏的10万多件珍贵文物，讲述着秘鲁的发展史。2016年11月21日，在秘鲁首都利马出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议期间，习近平主席和夫人彭丽媛在秘鲁时任总统库琴斯基和夫人兰格陪同下，在这里出席了中拉文化交流年闭幕式并参观“天涯若比邻—华夏瑰宝展”。

回忆起当时的情形，时任馆长伊万·盖齐·索利斯表示，感觉一切仍在眼前。“11月是南半球初夏时节，博物馆亮黄色的墙壁在阳光下更显耀眼。中国民歌《沂蒙山歌》和秘鲁民歌《山鹰之歌》的旋律在庭院里回荡、交融……”

出于工作需要，索利斯曾接待过许多访问秘鲁的外国政要，“习近平主席非常与众不同，他给人的印象是伟大而又平和，我意识到在与一位影响人类历史进程的领导人打交道”。

“在一幅拉中文化对照图前，他们驻足细看。习近平主席为库琴斯基总统讲述甲骨文‘目’的来历。”索利斯说，展览上展出了纹饰精美的新石器时代玉器、展现大唐盛世的唐三彩、重现古丝绸之路中西交流的瓷器……“当时习近平主席指着秦朝兵马俑向库琴斯基总统介绍，这件文物来自中华文明的发源地，陕西，也是我的老家。他介绍时充满自豪。”

索利斯一边翻着当时的展览画册，一边告诉记者，当时展出的最耀眼的文物，正是这组从中国运来的秦朝兵马俑。“兵马俑是世界文化遗产，我还特意阅读过相关材料。习近平主席的介绍中，包含了一些特别的细节，比如尽管兵马俑是通过模具制造的，但每个兵马俑的样子都是独一无二的。可以看出，习近平主席对中国历史有着深入研究。”

“习近平主席说，实现我们的伟大梦想，不但要有经济发展，更要有文化繁荣。他的话让我深思，也让我看到，我所面对的不仅仅是一位政治家，也是一位对中国历史和世界文明有着广泛了解的领袖。一个国家的领袖对历史和文化的重视，无疑会提升该国的文化凝聚力，为国家的团结兴旺打下牢固的基础。”索利斯说。

中华文明灿若星辰，秘鲁的广袤大地上也孕育了著名的印加文化。同一天，习近平主席在秘鲁国会发表题为《同舟共济、扬帆远航，共创中拉关系美好未来》的重要演讲。“习近平主席在谈及秘鲁的文明和历史时，使用的论据和数据十分精确，让我难以相信，这会出自一位外国领导人的演讲。演讲中，习近平主席强调平等互利、共同发展，这些都为深化拉中文化交流创造了条件。”索利斯说。

秘鲁国家考古人类学历史博物馆与中国的多家博物馆开展了合作。中国相关主题展览相继亮相利马，“山鹰之子——安第斯文明特展”“失落的黄金国——安第斯文明特展”等展览也走进中国。索利斯表示，习近平主席强调，博物馆建设不要“千馆一面”，他十分赞同这一观点。“多样性是世界的基本特征，也是人类文明的魅力所在。认可文明的多样性能让我们憧憬更美好的未来，文明互鉴可以为人类社会进步提供强大动力。从这个角度而言，习近平主席关于构建人类命运共同体的思想道出人类可持续发展的奥秘。”

“拉美有句名言：‘船的力量在帆上，人的力量在心上。’拉美与中国跨越太平洋的交流互鉴，对双方未来的合作与发展有着非同寻常的意义。”索利斯说，面对共同挑战，没有哪个国家、哪个地区或是哪个文明能够独善其身。人类必须团结起来、相互合作。“习近平主席聚焦人类可持续发展，不仅为中国谋幸福，更为世界谋福祉。我们期待携手共建更加美好的未来。”

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 03 版）

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