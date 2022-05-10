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王毅：中国将采取一系列务实举措，为全球发展事业作出新的贡献

2022年05月10日00:47 | 来源：新华网
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新华社北京5月9日电 5月9日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席“全球发展倡议之友小组”高级别会议开幕式并发表致辞。王毅表示，中国是世界上最大的发展中国家，我们始终和广大发展中国家站在一起，始终致力于将中国的增长转化为世界的机遇，始终以实际行动践行人类命运共同体理念。

王毅强调，中国将采取一系列务实举措，推动习近平主席提出的全球发展倡议尽快落地，为全球发展事业作出新的贡献。

一是与新兴市场和发展中国家加强协商，适时举办全球发展高层会议，共商发展大计。

二是增加发展资源投入，进一步加大对南南合作援助基金以及中国－联合国和平与发展基金的支持力度。

三是在凝聚共识基础上，推动形成各方共同参与的全球发展倡议项目库，积极打造“早期收获”。我们也欢迎联合国机构和“之友小组”成员提出项目建议，为落实倡议贡献更多智慧和力量。

四是适时发布《全球发展报告》，推动国际发展知识交流共享，支持各国探寻符合本国国情的发展道路，共同丰富完善人类发展知识宝库。

(责编：杨光宇、牛镛)

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