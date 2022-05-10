新华社北京5月9日电 5月9日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席“全球发展倡议之友小组”高级别会议开幕式并发表致辞。

王毅表示，习近平主席倡导的全球发展倡议一经提出就得到国际社会积极响应，100多个国家表示支持，53国加入“之友小组”。这充分说明，全球发展倡议顺应历史潮流，契合各国需求，是大势所趋、人心所向。王毅介绍了全球发展倡议的四大目标。

一是致力于凝聚加快发展的政治共识。不管国际风云如何变幻，各国人民对美好生活的向往没有变，对发展的渴望和追求也没有变，发展的重要性和紧迫性更加凸显。倡议聚焦发展议程，强化政治意愿，推动形成重视发展、共谋合作的势头。

二是致力于搭建发展合作的公共平台。全球发展需要明确愿景目标，更需要务实行动举措。倡议坚持行动导向，从保障和改善民生出发，从全球发展最紧迫的问题入手，聚焦减贫、抗疫、人力资源培训、粮食能源安全、工业化、数字经济、绿色发展等重点合作领域，为各方对接发展需求、开展项目合作搭建有益平台。

三是致力于促进发展经验的交流互鉴。无论是发达国家还是发展中国家，都积累了大量有益发展经验。倡议旨在支持各种发展经验的分享和交流，助力各国探索符合本国国情、发挥自身优势的发展道路，最终实现共同发展。

四是致力于增强协同发展的国际合力。为实现可持续发展目标，联合国已开启多个进程，涉及区域次区域机制，以及联合国各发展机构。全球发展倡议重在推动全球、区域、国别发展合作的协同增效，围绕所有17项可持续发展目标，鼓励发挥国际组织、各国政府、工商界、学术界、民间社会等各方面作用，谱写2030年议程落实的交响乐。

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