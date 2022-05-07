新华社纽约5月6日电（国际观察）美国股市仍将受困于通胀压力

新华社记者刘亚南

受美国货币政策转向鹰派等因素影响，美国股市自3月底以来表现持续低迷。分析人士认为，虽然市场走势已经很大程度上反映了美联储收紧货币政策的预期，但由于通胀形势短期难以明朗，货币政策仍然存在更趋鹰派的可能，通胀即便触顶也将持续处于高位，经济和企业业绩前景预计将转弱，美股恐难摆脱疲弱走势。

反弹行情难以持续

受益于美联储表示不考虑一次加息75个基点，4日美联储宣布加息50个基点当日美股大幅上涨，但次日即大幅下跌并回吐前一日全部涨幅。这表明，在通胀形势尚不明朗的情况下，美股面临的加息和经济增长前景恶化利空持续，股市难以持续上涨。

数据显示，截至6日，道琼斯工业平均指数已连续6周下跌，为2011年6月以来最长连续下跌走势。标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数均连续5周下跌。

截至6日，与前一历史最高收盘点位相比，道指、标普500指数和纳指已分别累计下跌10.6%、14.04%和24.37%。纳指在3月短暂跌入熊市后，4月底再次跌入熊市。

多家机构认为，美股下跌仍未到位，标普500指数或将进一步下探筑底。

美国联信银行财富管理部门首席投资官约翰·林奇认为，最痛苦的阶段还没有结束，标普500指数或将在3850点至4000点区间形成底部。

美国投资银行施蒂费尔金融公司美国股票研究部门执行董事兼机构股票策略负责人巴里·班尼斯特表示，消除市场泡沫需要时间，标普500指数从今年1月历史高点的回落可能还会持续。

瑞银集团4日发布的调查结果显示，美国投资者对通胀的担忧仍处于高位，绝大部分投资者预计俄乌冲突会加剧通胀，超过一半的投资者认为通胀会持续一年以上。

通胀走向仍未明朗

美国劳工部6日公布的数据显示，虽然4月新增非农就业人数超出预期，员工平均时薪涨幅回落，但劳动参与率环比下降，显示劳动力供应仍然十分紧张，这方面的通胀压力持续处于高位。

数据显示，4月美国劳动参与率环比下降0.2个百分点至62.2%，比疫情前低1.2个百分点。分析人士认为，劳动参与率出现2021年3月以来首次环比下滑，表明就业或积极寻找工作的人口比例有所下降，美国就业市场劳动力供需关系高度紧张状况继续恶化。

美国银行全球研究部美国经济学家斯蒂芬·朱诺表示，最新非农就业数据没有显著改变对货币政策或经济前景的展望，劳动力需求依然强劲，供应依然成问题。

英国投资机构阿伯丁投资公司高级经济学家卢克·巴塞洛缪认为，美国经济要实现软着陆，劳动参与率必须以相当快的速度回升。

巴克莱资本证券公司执行董事伊曼纽尔·科表示，除非高通胀快速反转，美联储可能除了以让经济增长放缓来降低通胀和保持公信力以外别无选择。

不过，由于美国经济重启后消费更多转向服务，部分商品价格面临的上涨压力得到缓解，叠加有利的基数效应，一些分析师认为美国通胀已经或即将达到峰值。

美国银行全球经济研究负责人伊桑·哈里斯表示，供应链问题开始缓解，大宗商品价格冲击的最糟糕阶段或许已经过去。

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