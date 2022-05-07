新华社瑞士圣加仑5月7日电（记者陈俊侠 陈斌杰）瑞士工业巨头ABB集团董事长彼得·博塞尔（中文名：傅赛）日前在参加“圣加仑国际经济论坛”期间接受新华社记者专访时表示，他看好中国经济前景，ABB的电气化、自动化和机器人业务在中国市场大有可为。

傅赛表示，2022年第一季度ABB在中国的订单显著增长，ABB对中国经济发展前景持乐观态度。

傅赛表示，中国正在大力推动部分行业的自动化和机器人化，“ABB非常适合参与中国的发展”。

ABB是电气化、自动化和机器人领域的重要企业，业务遍布全球100多个国家和地区，全球员工人数达10.5万。中国是ABB集团全球第二大市场，ABB在中国拥有约1.5万名员工。

2019年9月，ABB位于上海的机器人工厂正式破土动工，该工厂计划于2022年投产。傅赛表示，ABB对这项投资十分满意，他对该工厂今年下半年投产充满信心。

他说：“我们在中国看到了巨大的市场前景，客户非常渴望获得我们的产品。”（参与记者：玛蒂娜·福斯）

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